«Ο κινέζικος πολιτισμός, όπως και ο ελληνικός πολιτισμός ανάγονται σε εκατομμύρια χρόνια πριν», είπε ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Μια πραγματικά αξιομνημόνευτη τοποθέτηση έκανε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, κατά τη διάρκεια της Σινο-ελληνικής Πανεπιστημιακής Συνάντησης 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

«Ο κινέζικος πολιτισμός, όπως και ο ελληνικός πολιτισμός ανάγονται σε εκατομμύρια χρόνια πριν» δήλωσε, μεταφέροντας την ιστορία των δύο πολιτισμών μερικά εκατομμύρια χρόνια πίσω.

Βέβαια, ο ελληνικός και ο κινεζικός πολιτισμός μετρούν χιλιάδες χρόνια ιστορίας, όχι όμως εκατομμύρια. Και ασφαλώς μπορεί να πρόκειται απλώς για ένα γλωσσικό ολίσθημα. Μόνο που, όταν μια τέτοια φράση προέρχεται από έναν πρώην πρύτανη και νυν υφυπουργό Παιδείας, δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Εκτός κι αν ο κ. Παπαϊωάννου διαθέτει ιστορικά στοιχεία που αγνοεί σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα. Σε αυτή την περίπτωση, τα αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 1.01'' του βίντεο:

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Μ. Καλ.