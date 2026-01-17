«Η εποχή της ανοχής στη βία έχει τελειώσει. Προχωράμε μπροστά, χωρίς εκπτώσεις», τονίζει ο ίδιος.

Στην επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη, αναφέρθηκε ο υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Τέτοιου είδους φαινόμενα βίας είναι ακριβώς όσα κρατούσαν για δεκαετίες τα Πανεπιστήμιά μας δέσμια. Αυτά τα άβατα της ανομίας εμείς τα σπάσαμε. Εξ ου και σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Καταδικάζω απερίφραστα τη θρασύδειλη επίθεση στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη. Ο τραμπουκισμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία και στα Πανεπιστήμια. Δεν φοβόμαστε και δεν υποχωρούμε.

Η Πολιτεία θα προστατεύσει τα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα επιβάλει τον νόμο.

Τέτοιου είδους φαινόμενα βίας είναι ακριβώς όσα κρατούσαν για δεκαετίες τα Πανεπιστήμιά μας δέσμια. Αυτά τα άβατα της ανομίας εμείς τα σπάσαμε. Εξ ου και σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Δεν φοβηθήκαμε τότε και δεν φοβόμαστε ούτε τώρα. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σεβασμό στους φοιτητές, χτίζουμε ασφαλή Πανεπιστήμια γνώσης, ελευθερίας και προοπτικής. Η εποχή της ανοχής στη βία έχει τελειώσει. Προχωράμε μπροστά, χωρίς εκπτώσεις».