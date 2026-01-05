«Νίκη στα μπλόκα των αγροτών», φώναζαν τα μέλη του Ρουβίκωνα.

Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν πορεία έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπέρ των μπλόκων.

«Νίκη στα μπλόκα των αγροτών», φώναζαν μεταξύ άλλων τα μέλη του Ρουβίκωνα, κρατώντας σχετικό πανό, ενώ πέταξαν και τρικάκια.

«Οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπαίνουν σε κρίσιμη καμπή. Ένας αγώνας εβδομάδων που δεν αφορά μόνο αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, αλλά συνολικά τη ζωή της κοινωνικής βάσης. Η διάλυση του σημερινού πρωτογενούς τομέα σημαίνει ξεπούλημα γης σε εταιρείες, ερήμωση της υπαίθρου, εξάρτηση από διεθνείς αγορές τροφίμων, εκτόξευση της ακρίβειας και υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων που προορίζονται για τους πολλούς», αναφέρει σε ανακοίνωση ο Ρουβίκωνας.

«Η πολιτική της ΕΕ και της κυβέρνησης, με την απελευθέρωση της αγροτικής αγοράς και τη μεταφορά πόρων από τις επιδοτήσεις στην πολεμική βιομηχανία, εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των λίγων. Η ήττα του κοινωνικού αυτοματισμού και η μαζική στήριξη των κινητοποιήσεων δείχνουν ότι η αλληλεγγύη μπορεί να νικήσει», σημειώνει ακόμα.

«Η νίκη του αγώνα των αγροτών είναι υπόθεση επιβίωσης και αφορά όλους μας. Στεκόμαστε στο πλευρό τους μέχρι τέλους», καταλήγει ο Ρουβίκωνας.

{https://www.instagram.com/p/DTI_zDagDJ4/?hl=el}