Σε δύσκολη θέση ο βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ.

Δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος γύρω από την υπόθεση αγοραπωλησίας ακινήτου από τον βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ, Τάσο Νικολαΐδη. Παρά τη διάψευση από την πλευρά του βουλευτή, ο καταγγέλλων επανήλθε με νέα δημόσια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμένοντας στους ισχυρισμούς του και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Ενδιαφέρον έχει ότι ο Τ. Νικολαϊδης στη δήλωσή του υποστήριξε ότι «τους ισχυρισμούς αυτούς αναπαράγουν συγκεκριμένα ειδησεογραφικά μέσα που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα ΕΛΑΣ, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γνωστά τρολ του διαδικτύου». Αποδίδει, δηλαδή, το θόρυβο σε πολιτικούς αντιπάλους.

Όμως, ο καταγγέλλων συντοπίτης του δηλώνει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του τον ψήφιζαν! Και, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να τον κυνηγάει...

Α.