Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls για το TRT, τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,8%.

Σημαντικά ευρήματα καταγράφει η δημοσκόπηση της Real Polls, η οποία διενεργήθηκε από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 για λογαριασμό της TRT – Θεσσαλική Ραδιοφωνία Τηλεόραση.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 27,3%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. αναδεικνύεται σε δεύτερη πολιτική δύναμη με 18,5%, καταγράφοντας σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,8%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με ποσοστό 6,1% έκαστο, η Ελληνική Λύση με 3,8%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,4%, η Νίκη με 2,4% και το ΜέΡΑ25 με 2,2%. Οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο συγκεντρώνουν 1,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 0,2%, η Νέα Αριστερά στο 0,3% και οι Σπαρτιάτες επίσης στο 0,2%. Η Συμμαχία Ελλήνων συγκεντρώνει 8,3%, ενώ το 3,9% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα.

Ενδεικτικό είναι ότι στην ερώτηση: Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε; τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Ν.Δ. 24,1, ΕΛ.Α.Σ. 16,2, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ 11, ΚΚΕ 5,6, Ελληνική Λύση 2,9, Πλεύση Ελευθερίας 2,5 Νίκη 2,4, ΣΥΡΙΖΑ 0,8, Νέα Αριστερά 0,3 .

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η οποία πραγματοποιήθηκε με την τεχνική bootstrap, μέσω 10.000 επαναδειγματοληψιών με αντικατάσταση.

Στη συγκεκριμένη μέτρηση, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει εκτίμηση 23,8%, με το ανώτερο ποσοστό της να φτάνει το 30,9%.

Η ΕΛ.Α.Σ. καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 15,3%, ενώ το ανώτερο ποσοστό της εκτιμάται στο 21,9%.

Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 10,1%, με ανώτερο ποσοστό 15,8%.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εικόνα για τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων στη Θεσσαλία, με την ΕΛ.Α.Σ. να καταγράφεται στη δεύτερη θέση και στις δύο μετρήσεις, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού της περιοχής.

Τα τρία σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχή είναι πρώτη η ακρίβεια και το κόστος ζωής με 77,8, δεύτερη η διαφθορά και τα σκάνδαλα με ποσοστό 31,8, τρίτο η στέγη και τα ενοίκια με 18,9, τέταρτο οι δουλειές για τους νέους και η φυγή τους από την περιοχή με 17,8, ακολουθεί η υγεία με 8,4 και τέλος ενδεικτικό των προβλημάτων της περιοχής είναι ότι η αντιπλημμυρική προστασία και η αποκατάσταση μετά τον Daniel με ποσοστό 6,8.

Σε σχέση μάλιστα με το 2019 οι πολίτες πιστεύουν κατά ποσοστό 45,1 ότι η κατάσταση στην περιοχή τους είναι πολύ χειρότερη και 25,2 λίγο χειρότερη ενώ μόλις 5,4 λένε ότι ήταν πολύ καλύτερη, ενώ για την κατάσταση στη χώρα το 55,6% πιστεύει ότι ήταν πολύ χειρότερη με μόλις το 10,7 να λέει ότι ήταν πολύ καλύτερη. Ειδικότερα για τη ζωή της οικογένειάς τους το 34,4% πιστεύει ότι ήταν πολύ χειρότερη και το 25,1, λίγο χειρότερη ενώ μόλις το 10,2 λέει ότι ήταν πολύ καλύτερη και μόλις το 15,2 ότι είναι λίγο καλύτερη.

Στο ερώτημα τέλος με ποια άποψη συμφωνούν: Άποψη Α: «Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Είναι καλύτερα να συνεχίσει η σημερινή κυβέρνηση, ακόμη κι αν δεν συμφωνώ σε όλα.» Άποψη Β: «Η χώρα χρειάζεται αλλαγή. Είναι ώρα να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτό έχει κάποιο ρίσκο.»

Το 54,1% απαντά ότι είναι πιο κοντά στη Β’ άποψη και το 11,3 ότι είναι λίγο πιο κοντά στη Β άποψη, δηλαδή ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με μόλις το 23,8 να απαντά ότι είναι πολύ πιο κοντά στην Α άποψη και λίγο πιο κοντά στην Α το 8,1 δηλαδή τη σταθερότητα.

Αναλυτικά η δημοσκόπηση για το TRT

{https://youtu.be/bg8hysLOnxw}