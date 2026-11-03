Η νέα έκδοση Edition διευρύνει την γκάμα του Opel Corsa, προσφέροντας έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό τιμής, τεχνολογίας και εξοπλισμού

Η Opel παρουσιάζει τη νέα έκδοση Corsa Edition, ενισχύοντας την παρουσία της στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση. Με τιμή 17.300€, το δημοφιλές γερμανικό μοντέλο γίνεται ακόμη πιο προσιτό, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία και ουσιαστικό εξοπλισμό.

Το νέο Opel Corsa Edition εξοπλίζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 Turbo απόδοσης 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό επιδόσεων και ευκολίας στην καθημερινή οδήγηση.

Η δυναμική σχεδίαση του Corsa αναδεικνύεται από τις ζάντες αλουμινίου 16’’, ενώ στο εσωτερικό η οθόνη αφής 10’’ με ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές, μουσική και λειτουργίες πλοήγησης μέσω συμβατών smartphone. Σημαντικό στοιχείο του εξοπλισμού αποτελεί και το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Cruise Control, η υποβοήθηση διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, η αναγνώριση πινακίδων ορίων ταχύτητας και η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών. Παράλληλα, οι αισθητήρες βροχής και φωτός, καθώς και οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης, προσθέτουν άνεση και πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις.

Με τη νέα έκδοση Edition, η Opel κάνει το Corsa ακόμη πιο προσιτό, προσφέροντας έναν ελκυστικό συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας και εξοπλισμού. Το νέο Opel Corsa Edition διατίθεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή των 17.300€ (συμπεριλαμβάνεται το όφελος του προγράμματος Opel Trade-Up).