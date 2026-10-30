Η Chery ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της στην ασφάλεια, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια δοκιμή πρόσκρουσης του Chery Tiggo 7 με φορτηγό, σε ταχύτητα 50 χλμ./ώρα.

Για την Chery η ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς μια υπόσχεση, αλλά θεμελιώδη προτεραιότητα που καθοδηγεί κάθε στάδιο της εξέλιξης και της κατασκευής των οχημάτων της. Αυτή τη δέσμευση ανέδειξε στην πράξη η εκδήλωση “Chery Brand Safety Challenge”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan, στην πόλη Wuhu της Κίνας, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα «Guardian. For Family» («Φύλακας της Οικογένειας»).

Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης από τον χώρο της αυτοκίνησης και οικογένειες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν από κοντά τη δοκιμή πρόσκρουσης του Chery Tiggo 7, του δημοφιλούς οικογενειακού SUV που συνδυάζει υψηλής ποιότητας κατασκευή, ευρυχωρία και αποδοτικά υβριδικά συστήματα κίνησης. Το Chery Tiggo 7 ολοκλήρωσε με επιτυχία την απαιτητική δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης με φορτηγό, σε ταχύτητα 50 χλμ./ώρα, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δομική αντοχή του αμαξώματός του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος συγκράτησης των επιβατών.

Όταν η ασφάλεια επιβεβαιώνεται στην πράξη

Για την Chery η ασφάλεια δεν ήταν ποτέ ένα προαιρετικό στοιχείο σε έναν κατάλογο τεχνικών προδιαγραφών. Αποτελεί βασική απαίτηση κατά την κατασκευή των οχημάτων μας και απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό μας στις παγκόσμιες αγορές», εξήγησε κατά την ομιλία του ο κ. Liang Yugen, στέλεχος της Chery. Τόνισε, επίσης, ότι η ασφάλεια του Chery Tiggo 7 επιβεβαιώνεται από τη βαθμολογία πέντε αστέρων που έχει λάβει το SUV από τέσσερα σημαντικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας: το ιδιαίτερα απαιτητικό Euro NCAP στην Ευρώπη, το C-NCAP στην Κίνα, το ANCAP στην Αυστραλία και το ASEAN NCAP στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν τη δέσμευση της Chery στην ασφάλεια και στην προστασία των επιβατών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης “Chery Brand Safety Challenge” ήρθε όταν ολοκληρώθηκε η αντίστροφη μέτρηση, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της δοκιμής πρόσκρουσης. Το Chery Tiggo 7 κινήθηκε κατά μήκος της προκαθορισμένης διαδρομής και προσέκρουσε στο φορτηγό, με τη σύγκρουση να μεταδίδεται ζωντανά στις οθόνες, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει τη δοκιμή σε πραγματικό χρόνο. Μετά τη σύγκρουση, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και δημοσιογράφοι εισήλθαν στον χώρο της δοκιμής, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση του SUV.

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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης “eCall” ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά την πρόσκρουση, εξασφαλίζοντας την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας. Παράλληλα, οι μπροστινές (A-pillars) και μεσαίες (B-pillars) κολώνες του οχήματος, όπως και οι πόρτες, παρέμειναν άθικτες, χωρίς σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό της καμπίνας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ακεραιότητας του χώρου των επιβατών. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν κανονικά, συγκρατώντας αποτελεσματικά τα ανδρείκελα και οι αερόσακοι αναπτύχθηκαν με ακρίβεια. Τα δύο συστήματα λειτούργησαν συνδυαστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία στα ανδρείκελα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Την προσήλωση της Chery στην ασφάλεια ανέδειξαν και οι μαρτυρίες που μοιράστηκαν ιδιοκτήτες των οχημάτων της. Ορισμένοι απέφυγαν σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στη δομική αντοχή των μοντέλων της Chery, ενώ άλλοι κατάφεραν να αποφύγουν επικίνδυνες καταστάσεις με τη βοήθεια των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας. Όπως αναφέρθηκε στην ομιλία που έκλεισε την εκδήλωση: «Χάρη στην Chery, αυτές οι οικογένειες κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές τους. Αυτό δεν ήταν θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα ουσιαστικής δουλειάς και αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας. Αυτό ακριβώς εκφράζει το μήνυμα “Guardian. For Family”».

Δοκιμές σε κάθε γωνιά του κόσμου

Το crash test στην πόλη Wuhu αποτελεί μία ακόμη επιτυχημένη δοκιμασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων δοκιμών και επικύρωσης των προδιαγραφών ασφαλείας της Chery. Ραχοκοκαλιά αυτών των προγραμμάτων αποτελεί το “Global Safety Challenge” που έχει διεξαχθεί σε περισσότερες από 40 χώρες, αξιολογώντας την αντοχή των οχημάτων και της υβριδικής τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH). Το τελευταίο κεφάλαιο του “Global Safety Challenge” γράφτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, όπου η μπαταρία υψηλής τάσης του Chery Tiggo 9 αφαιρέθηκε από το όχημα και βυθίστηκε σε αλατούχο διάλυμα για 24 ώρες. Στη συνέχεια, η μπαταρία επανατοποθετήθηκε στο premium SUV, το οποίο λειτούργησε κανονικά.

Αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά είναι το Spanos Group, ένας όμιλος που έχει κάτω από την επιχειρηματική του ομπρέλα εταιρείες συνυφασμένες με την ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία στον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο του αυτοκινήτου.

Στην ελληνική αγορά κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται κάλυψη 8 ετών ή 160.000 χλμ. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το όριο που συμπληρώνεται πρώτο. Επιπλέον, το Spanos Group προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια.