Το πρώτο EV της βρετανικής μάρκας δεν αναμένεται πλέον πριν από το 2033, ενώ το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και έως το 2035.

Η Aston Martin καθυστερεί ξανά το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, διατηρεί V8 και V12 έως το 2035 και επιλέγει πιο σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, επενδύοντας στην υβριδική τεχνολογία.



Η εταιρία δεν βιάζεται να περάσει στην εποχή της πλήρους ηλεκτροκίνησης και, σε μια απόφαση που αναμένεται να ικανοποιήσει τους φίλους των παραδοσιακών σπορ αυτοκινήτων, μεταθέτει για ακόμη μία φορά την άφιξη του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της.



Το πρώτο EV της βρετανικής μάρκας δεν αναμένεται πλέον πριν από το 2033, ενώ το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και έως το 2035. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της Aston Martin, η οποία φαίνεται να προτιμά να περιμένει μέχρι η τεχνολογία, η αγορά και η ζήτηση να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.



Η εταιρεία είχε αρχικά σχεδιάσει να παρουσιάσει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο αρκετά νωρίτερα, με το 2027 να αποτελεί έναν από τους προηγούμενους στόχους. Στη συνέχεια το χρονοδιάγραμμα μετακινήθηκε προς το 2030 και πλέον η άφιξη του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού Aston Martin μεταφέρεται στην επόμενη δεκαετία.



Η επιλογή αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαφορετική πορεία που ακολουθεί η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η ανάπτυξη της ζήτησης σε αρκετές αγορές δεν εξελίσσεται με τον ρυθμό που είχαν αρχικά προβλέψει οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ παράλληλα η τεχνολογία των μπαταριών συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.



Για μια μάρκα όπως η Aston Martin, η οποία απευθύνεται σε ένα περιορισμένο αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό, η επένδυση σε ένα πανάκριβο ηλεκτρικό μοντέλο σε μια αγορά που ακόμη διαμορφώνεται αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο. Έτσι, η βρετανική εταιρεία επιλέγει να κινηθεί πιο προσεκτικά, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση.

V8 και V12 παραμένουν στο προσκήνιο έως το 2035

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας στρατηγικής είναι ότι μέχρι να φτάσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η Aston Martin σκοπεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.



Η εταιρεία έχει ήδη χαράξει τον δρόμο ώστε οι V8 και V12 κινητήρες της να συνεχίσουν να προσφέρονται και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας τουλάχιστον έως το 2035. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι κινητήρες δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μια προσωρινή λύση μέχρι την έλευση των ηλεκτρικών μοντέλων, αλλά παραμένουν βασικό κομμάτι της γκάμας της Aston Martin για σημαντικό μέρος της επόμενης δεκαετίας.



Η απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βρετανική μάρκα, καθώς ο V8 και κυρίως ο V12 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των μοντέλων της. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κατασκευαστές πολυτελών και σπορ αυτοκινήτων περιορίζουν σταδιακά τη χρήση μεγάλων κινητήρων, η Aston Martin επιλέγει να τους διατηρήσει όσο το επιτρέπουν οι κανονισμοί.



Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η εταιρεία θα παραμείνει προσκολλημένη αποκλειστικά στην παραδοσιακή τεχνολογία. Αντίθετα, η Aston Martin αναμένεται να ενισχύσει τον εξηλεκτρισμό των κινητήρων της μέσω υβριδικών συστημάτων, αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στις επιδόσεις, την αποδοτικότητα και το βάρος.



Η λογική πίσω από αυτή την επιλογή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια μάρκα που δίνει μεγάλη έμφαση στην οδηγική εμπειρία. Οι μεγάλες μπαταρίες ενός plug-in hybrid συστήματος μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το βάρος ενός αυτοκινήτου, κάτι που δεν ταιριάζει απαραίτητα στη φιλοσοφία μιας Aston Martin.

Υβριδική τεχνολογία αντί για βαριές μπαταρίες

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία φαίνεται να προσανατολίζεται περισσότερο σε ελαφρύτερες μορφές υβριδικής υποβοήθησης, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση και τις εκπομπές χωρίς να αλλάξουν δραματικά τον χαρακτήρα των αυτοκινήτων της.



Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην Aston Martin να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μοντέλων της, διατηρώντας παράλληλα το βασικό χαρακτηριστικό που αναζητούν οι πελάτες της: την έντονη οδηγική αίσθηση και τον ξεχωριστό χαρακτήρα ενός βρετανικού grand tourer ή supercar.



Την ίδια στιγμή, η εταιρεία δεν έχει εγκαταλείψει τις συνεργασίες που θα της επιτρέψουν να περάσει τελικά στην πλήρη ηλεκτροκίνηση. Η συνεργασία με τη Lucid παρέχει πρόσβαση σε τεχνολογίες ηλεκτρικών κινητήρων, μπαταριών και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, ενώ η σχέση με τη Mercedes-Benz παραμένει σημαντική σε επίπεδο κινητήρων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογιών μετάδοσης κίνησης.



Η καθυστέρηση του πρώτου EV μπορεί, επομένως, να λειτουργήσει και ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Μέχρι το 2033 ή το 2035, η τεχνολογία των μπαταριών αναμένεται να έχει εξελιχθεί σημαντικά, με μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, καλύτερη απόδοση και πιθανώς διαφορετικό κόστος παραγωγής.



Με αυτόν τον τρόπο, η Aston Martin αποφεύγει να δεσμεύσει σήμερα τεράστιους πόρους σε μια τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε ταχεία εξέλιξη και επιλέγει να προετοιμαστεί για την επόμενη φάση, όταν τα ηλεκτρικά συστήματα θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις των μοντέλων της.

Νέα γκάμα έως το 2035 με τη Valhalla στο επίκεντρο

Παράλληλα, η Aston Martin προετοιμάζει μια συνολική ανανέωση της γκάμας της. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Adrian Hallmark, ουσιαστικά ολόκληρη η προϊοντική σειρά αναμένεται να έχει αντικατασταθεί μεταξύ 2030 και 2035.



Η επόμενη γενιά των μοντέλων θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία, στις επιδόσεις και στην ποιότητα, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τον χαρακτήρα που έχει καθιερώσει την Aston Martin στην κορυφή της αγοράς πολυτελών σπορ αυτοκινήτων.



Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική έχει ήδη η Valhalla, το plug-in hybrid hypercar της εταιρείας, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Aston Martin αντιλαμβάνεται τον εξηλεκτρισμό. Η ηλεκτρική τεχνολογία δεν αντιμετωπίζεται ως αντίπαλος του κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποδοτικότητας.



Παράλληλα, η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει την πλατφόρμα της Valhalla για ειδικές εκδόσεις χαμηλής παραγωγής, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία.



Η επιλογή της Aston Martin αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή που συντελείται στην αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων. Η εποχή κατά την οποία οι κατασκευαστές ανακοίνωναν μακροπρόθεσμα και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση φαίνεται να περνά σε δεύτερο πλάνο, καθώς οι εταιρείες επανεξετάζουν τις αρχικές τους προβλέψεις με βάση την πραγματική ζήτηση.



Για την Aston Martin, το μήνυμα είναι σαφές: το ηλεκτρικό μέλλον παραμένει στον ορίζοντα, αλλά δεν πρόκειται να έρθει βιαστικά. Μέχρι τότε, οι V8 και V12 κινητήρες θα συνεχίσουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που για πολλές άλλες μάρκες έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί παρελθόν.



Και όταν τελικά εμφανιστεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Aston Martin, είτε το 2033 είτε αργότερα, η εταιρεία θα έχει κερδίσει πολύτιμο χρόνο για να προσαρμόσει την τεχνολογία στις απαιτήσεις ενός κοινού που δεν αναζητά απλώς μηδενικές εκπομπές, αλλά και την ξεχωριστή οδηγική εμπειρία που αποτελεί εδώ και δεκαετίες το σήμα κατατεθέν της.