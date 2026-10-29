Νέα κακοκαιρία από το Σαββατοκύριακο θα «δοκιμάσει» τις αντοχές πολλών περιοχών καθώς αναμένονται επίμονες βροχές και σημαντικά ύψη νερού.

Σε φθινοπωρινό ρυθμό θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο διάστημα με βροχές και κρύο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, διαμορφώνοντας ένα άστατο καιρικό σκηνικό έως και τη Δευτέρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι πιο έντονα, ενώ η κατανομή τους θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα, ενώ αλλού ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια με τον κ. Ζιακόπουλο να σημειώνει εμφατικά ότι «φθινόπωρο με βροχές μόνο ποτιστικές δεν υπάρχει!»

Πώς θα κινηθεί το μέτωπο της κακοκαιρίας

Το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), αβαθή βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στη Ν. Αδριατική και την Τυρρηνική Θάλασσα, κινούμενα ανατολικά, θα προκαλέσουν στη χώρα μας τοπικές βροχές, κατά κανόνα, ασθενείς και μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 22 βαθμούς. Κατά τα άλλα, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Το Σάββατο (31/10), στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα, πλην των ΒΑ περιοχών της, προβλέπονται τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.

Την Κυριακή (1/11), ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Ιταλία προς τη χώρα μας θα προκαλέσει αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Τη Δευτέρα (2/11), ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια σε βόρειους με ένταση ως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση.