«Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Ωστόσο, έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους».

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τις θάλασσές μας να γίνουν ζούγκλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός που παρουσίασε χάρτη με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο είπε ότι «η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Ωστόσο, έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους. Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση».

Και συνέχισε: «Η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους. Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

Και για το Διεθνές Δίκαιο ανέφερε: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι απολύτως σαφές: τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν -το επαναλαμβάνω- εθιμικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου».

Για το καλώδιο

«Η πρόσφατη επικύρωσή (του τουρκολιβυκού μνημονίου) από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μπορεί να μετατρέψει ένα παράνομο μνημόνιο σε νόμιμη συμφωνία.

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Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το μνημόνιο αυτό να λειτουργήσει ως πρόσχημα για την αμφισβήτηση νόμιμων δραστηριοτήτων στη θάλασσα ή για την παρεμπόδιση στρατηγικών έργων συνδεσιμότητας τα οποία η περιοχή μας χρειάζεται επειγόντως. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι αυθαίρετες θαλάσσιες διεκδικήσεις να αποτελέσουν εργαλεία παρεμπόδισης της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας μιας ολόκληρης περιοχής».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

{https://www.youtube.com/watch?v=B5wI3dckPWU}

Σημειώνεται ότι κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει αύριο, Παρασκευή, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) σε τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich.