Ο καρχαρίας πλησίασε τους σέρφερ ανοιχτά παραλίας στην Καλιφόρνια.

Drone κατέγραψε τη στιγμή που ένας καρχαρίας πλησίασε σέρφερ που «κυνηγούσαν» τα κύματα στην Καλιφόρνια.

Ο καρχαρίας, που είχε μήκος 3,5-4,5 μέτρα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, έφτασε κοντά σε σέρφερ που βρίσκονταν ανοιχτά της παραλίας Οσεάνο στην Καλιφόρνια, το πρωί της Τετάρτης.

Κάποια στιγμή, ο καρχαρίας πλησίασε ιδιαίτερα έναν σέρφερ, που φαινόταν ατάραχος, καθισμένος στη σανίδα με τα πόδια του μέσα στο νερό. Αμέσως μετά, ο καρχαρίας έστριψε, ρίχνοντας νερό στον σέρφερ και απομακρύνθηκε.

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Πηγή: ABC News