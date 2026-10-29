Όσα θα δούμε απόψε στη σειρά «Μια Γυναίκα».
Οι εξετάσεις της Μαρίνας είναι ανησυχητικές κι εκείνη αναζητά τρόπους να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα.
Η Ελένη ζητά συγνώμη απ’ την Μαρίνα που δεν μπόρεσε να προστατεύσει τα παιδιά.
Η Μαρίνα της λέει να το ξεχάσουν. Ο Κωστής κι η Ελισάβετ δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το φιάσκο του τηλεοπτικού αφιερώματος. Η Εύα σιγοντάρει σ’ αυτό με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Ο Κυριάκος νιώθει προσωπική ευθύνη να βοηθήσει την Μαρίνα.
«Μια Γυναίκα» - Νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00
Η Εύα ξεκινάει τα sex call με εμπόδια, αφού πρέπει να γίνονται μέσα στο σπίτι της. Η Μπέτυ, λιώμα απ’ το χωρισμό της με τον Αργύρη, συγκρούεται με την Μαρίνα που ζει ακόμη με τη μνήμη του Νίκου.
Η Ελισάβετ με πολλά να τη βαραίνουν ήδη, ζητά απ’ τον Σταύρο να χωρίσουν, αλλά εκείνος έχει άλλη γνώμη. Την παρασύρει, με κίνδυνο να τους πιάσουν. Ο Νικόλας επαναστατεί για το ταπεινό φαγητό τους, κι η Μπέτυ τους μαζεύει στο μπαρ για πίτσες, σε ένα ευχάριστο βράδυ για όλους.
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Ο Γιάννης τσακώνεται με την Ξένια για το θέμα της επιμέλειας του Μίλτου. Ο Μάρκος προσπαθεί να εξαναγκάσει την Εύα να του πει ποια είναι και τι θέλει απ’ την Μαρίνα. Εκείνη του ξεφεύγει, με την τακτική της παρενόχλησης που ξέρει πολύ καλά. Η Μαρίνα ανησυχεί για το κόστος της θεραπείας της, ενώ η Ελένη της ζητά κουμπαριά.
Ο Κωστής δέχεται ανώνυμο φάκελο με χρήματα, ενώ ο Αργύρης, γυρίζει στην Μπέτυ ζεματισμένος, με όρκους αγάπης. Η Μαρίνα σκέφτεται να ζητήσει τη βοήθεια της Ελισάβετ, αλλά δεν προλαβαίνει, αφού πέφτει πάλι πάνω στην Εύα που το σκάει.
Ο Μάρκος είναι η μόνη λύση για τα παιδιά. Η Μαρίνα του ζητά να μείνει μαζί τους για να κάνει εξετάσεις.
Χαμένη στις αναμνήσεις της…
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«Δεν είσαι πια ερωτευμένη μαζί μου, ε;»
{https://www.youtube.com/watch?v=Vm4mf2ltMOo}
Ο Μάρκος θέλει να βοηθήσει την Μπέτυ
{https://www.youtube.com/watch?v=c8s9urzzhm4}
Μια πολύ δυνατή ομάδα!
{https://www.youtube.com/watch?v=Kde2Z55tNlU}