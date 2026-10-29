Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία;

Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates, στο εστιατόριο του έρωτα, κάθε γνωριμία κρύβει μια έκπληξη και κάθε ραντεβού μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης ιστορίας αγάπης. Γιατί, όταν δύο άγνωστοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, όλα είναι πιθανά και ο έρωτας μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν τον περιμένεις!

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Ο Γιώργος έρχεται στο First Dates με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, το μεταδοτικό του γέλιο και τη σιγουριά ότι θα συναντήσει τον έρωτα της ζωής του.

Δεν έχει συγκεκριμένο τύπο γυναίκας, αφού του αρέσουν όλες, ψηλές, κοντές, ξανθιές ή μελαχρινές. Ένα μόνο ζητά, να είναι ειλικρινής. Η γλυκύτατη Κλειώ τού κάνει αμέσως «κλικ» αλλά ένα ερώτημα παραμένει: τελικά, ο Γιώργος είναι… πονηρός;

Η Ελένη είναι ακαδημαϊκός με εξειδίκευση στην ψυχολογία. Έχει περάσει πολλά χρόνια μόνη της και αισθάνεται, πλέον, έτοιμη να μετατρέψει το «εγώ» σε «εμείς».

Έχει υψηλές απαιτήσεις και αναζητά έναν μορφωμένο, γενναιόδωρο άντρα, με χιούμορ και αυτογνωσία. Απέναντί της θα βρεθεί ο Ιωάννης, ένας άνθρωπος που έχει σταθεί άτυχος στις σχέσεις του και θέλει να βάλει ξανά τη συντροφικότητα στη ζωή του. Θα καταφέρουν, άραγε, να βρουν αυτό που αναζητούν και να αλλάξουν την τύχη τους στον έρωτα;

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Ο γοητευτικός Δημήτρης δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από τον απόλυτο έρωτα! Αναζητά μια γυναίκα που θα του κυριεύσει το μυαλό και θα τον κάνει να σκέφτεται μόνο εκείνη. Θα βρει, άραγε, στη Μαρσίντα αυτό που θέλει; Κι αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως θα ήθελε, υπάρχει πάντα ένα εναλλακτικό σχέδιο:

ένα δεύτερο ραντεβού με τον Τάσο, σε κάποιο μπαρ, με ποτό, κουβέντα και… φιλοσοφία!

Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού και τρεις νέες ευκαιρίες για έρωτα! Άλλωστε στο First Dates, οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ!