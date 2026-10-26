Το καλωσόρισμα από τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Μία ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε απόψε, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, τα μοντέλα του GNTM, καθώς οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν στον χώρο επαγγελματικού wrestling, το ZMAK, του Πέτρου Πολυχρονίδη.

Μπαίνοντας στον χώρο, τα μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με μία εικόνα που άλλους τους εντυπωσίασε και άλλους τους προβλημάτισε.

Ο γνωστός παρουσιαστής, βρέθηκε στο σημείο για να καλωσορίσει τους διαγωνιζόμενους, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Είναι πολλά χρόνια εκπαιδευμένοι για να το κάνουν αυτό με ασφάλεια… Καλώς τα παιδιά. Το ρινκ είναι άδειο, θα γεμίσει…».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μάζαρι, βρέθηκαν στο πλευρό τους προκειμένου να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες στα μοντέλα και να εξηγήσουν στον Γιάννη το πλεονέκτημα που είχε να διαχειριστεί.

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GNTM 7: Η σημερινή δοκιμασία, η μάχη και το πλεονέκτημα του Γιάννη

Σήμερα, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, να έρθουν αντιμέτωποι με τις πληγές και τα συναισθήματά τους, σε μια απαιτητική φωτογράφιση εμπνευσμένη από το «Fight Club».

Ο Γιάννης, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, έχει την ασυλία, αλλά και την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί ένα δυνατό πλεονέκτημα μέσω του οποίου θα μπορούσε να δυσκολέψει έναν από τους συμπαίκτες του.

Αρχικά, η δοκιμασία χωρίζεται σε τρία διαφορετικά σετ, ενώ τα μοντέλα είναι ντυμένα με ρούχα που αποπνέουν επαγγελματισμό.

Το πρώτο σετ με την καρδιά αντιπροσωπεύει όλες τις πληγές και τους ανθρώπους που τις έχουν δημιουργήσει.

Το δεύτερο σετ με τα καλώδια, αντιπροσωπεύουν τα εγκλωβισμένα συναισθήματα.

Το τρίτο σετ, ξεχωρίζει για τον σάκο του μποξ ο οποίος σχετίζεται με τις προσωπικές ανασφάλειες του καθ’ ενός.

Αντίστοιχα, ο Γιάννης είχε την ευκαιρία να χωρίσει τους διαγωνιζόμενους επιλέγοντας για κάθε έναν ξεχωριστά το σετ στο οποίο θα έπρεπε να φωτογραφηθεί.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να δυσκολέψει έναν συμπαίκτη του, με το να μην δεχθεί καμία οδηγία κατά τη διάρκεια τις δοκιμασίας.

Το πρόσωπο που είχε να διαχειριστεί το συγκριμένο μειονέκτημα ήταν ο Χρήστος.

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