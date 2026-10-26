Το υπουργείο προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή και υποστήριξη της πλατφόρμας, στην οποία θα αναρτηθούν οι προτεινόμενοι χάρτες οριοθέτησης και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ενστάσεις.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον επανακαθορισμό των ορίων σε περίπου 12.000 οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, με χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να βρίσκονται αντιμέτωποι με πιθανές αλλαγές στα δικαιώματα δόμησης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Ήδη το υπουργείο προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή και υποστήριξη της πλατφόρμας, στην οποία θα αναρτηθούν οι προτεινόμενοι χάρτες οριοθέτησης και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ενστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πρόσφατες πολεοδομικές μελέτες, σε ορισμένες περιοχές οι περιορισμοί της προηγούμενης οικιστικής έκτασης ενδέχεται να φθάσουν από 30% έως και 90%, προκαλώντας ανησυχία στους ιδιοκτήτες.

Οι αλλαγές συνδέονται με τη νέα μεθοδολογία οριοθέτησης, τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, προβλέπονται δύο πολεοδομικά εργαλεία: η Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού για κοινότητες έως 700 κατοίκους και η Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων για οικισμούς από 701 έως 2.000 κατοίκους.

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Η προθεσμία για τις ενστάσεις

Κρίσιμο σημείο αποτελεί η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή ενστάσεων, ενώ προβλέπονται επιπλέον 30 ημέρες για την εξέτασή τους. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ηλεκτρονική διαδικασία θα κλειδώνει αυτόματα, χωρίς δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει επτά στάδια, από την ανάρτηση των χαρτών και την υποβολή αντιρρήσεων έως την αξιολόγηση και τη γνωμοδότηση, με πρόβλεψη για χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον προέλεγχο.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να προετοιμαστούν εγκαίρως, συγκεντρώνοντας τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικά διαγράμματα, οικοδομικές άδειες, στοιχεία Κτηματολογίου και προηγούμενες αποφάσεις οριοθέτησης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ακίνητα που βρίσκονταν εντός των παλαιών ορίων, αλλά ενδέχεται να εξαιρεθούν από τις νέες χαράξεις.

Η ένταξη σε κάποια από τις προβλεπόμενες ζώνες δεν διασφαλίζει αυτομάτως τη διατήρηση των προηγούμενων δικαιωμάτων δόμησης, καθώς ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις αρτιότητας και πρόσβασης σε δρόμο.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι οι αναρτημένοι χάρτες θα έχουν προτεινόμενο χαρακτήρα.

Η οριστική θεσμοθέτηση των νέων ορίων θα πραγματοποιηθεί με Προεδρικά Διατάγματα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.