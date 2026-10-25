Το περιστατικό στη Χιλή δεν είναι το μοναδικό που έχει προκαλέσει συζητήσεις το τελευταίο διάστημα.

Η εμφάνιση ενός σπάνιου θαλάσσιου πλάσματος στις ακτές της Χιλής έχει προκαλέσει αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πρόκειται για το λεγόμενο «ψάρι της Αποκάλυψης», το οποίο, σύμφωνα με έναν παλιό ιαπωνικό θρύλο, θεωρείται προάγγελος μεγάλων σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών.

Το εντυπωσιακό ψάρι, μήκους περίπου πέντε μέτρων, εντοπίστηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου σε παραλία της Μεχιγιόνες, στη βόρεια Χιλή. Πρόκειται για το γιγάντιο βασιλοψάρι, ένα ιδιαίτερα σπάνιο είδος που ζει στα βαθιά νερά των ωκεανών και πολύ σπάνια εμφανίζεται κοντά στις ακτές.

Η ανακάλυψή του προκάλεσε πλήθος σχολίων στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενο ισχυρό σεισμό στην περιοχή. Ωστόσο, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την εμφάνιση του συγκεκριμένου ψαριού με την πρόκληση ή την πρόβλεψη σεισμικών δονήσεων.

Ο ιαπωνικός θρύλος για το «ψάρι της Αποκάλυψης»

Το γιγάντιο βασιλοψάρι είναι γνωστό διεθνώς ως oarfish και ξεχωρίζει για το εξαιρετικά μακρύ, λεπτό σώμα του, που θυμίζει θαλάσσιο φίδι. Στην ιαπωνική παράδοση συνδέεται με τον θρύλο του αγγελιοφόρου από το παλάτι του θεού-δράκου της θάλασσας. Σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, όταν το συγκεκριμένο πλάσμα εγκαταλείπει τα βάθη του ωκεανού και εμφανίζεται στην επιφάνεια, ενδέχεται να αποτελεί προειδοποίηση για κάποια επερχόμενη φυσική καταστροφή.

Ο μύθος έχει διαδοθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου, ιδιαίτερα έπειτα από περιστατικά κατά τα οποία η εμφάνιση τέτοιων ψαριών συνέπεσε χρονικά με σεισμούς ή άλλες γεωλογικές δραστηριότητες. Αυτή ακριβώς η σύνδεση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου πλάσματος στη Χιλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχες εμφανίσεις σε Μεξικό και Ινδονησία

Το περιστατικό στη Χιλή δεν είναι το μοναδικό που έχει προκαλέσει συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026, δύο βασιλοψάρια εμφανίστηκαν σε παραλία στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού, προκαλώντας έκπληξη στους επισκέπτες. Λίγες εβδομάδες αργότερα καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς σημαντικές ζημιές.

Αντίστοιχα, τον Αύγουστο εντοπίστηκε νεκρό βασιλοψάρι σε ακτή της Ινδονησίας. Ακολούθησαν αναφορές για αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα στη χώρα, γεγονός που τροφοδότησε εκ νέου τις θεωρίες περί σύνδεσης των συγκεκριμένων ψαριών με φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση δύο γεγονότων δεν αποτελεί επιστημονική απόδειξη ότι το ένα προειδοποιεί για την εμφάνιση του άλλου.

Τι λένε οι επιστήμονες για τη σύνδεση με τους σεισμούς

Παρά τη διαδεδομένη αντίληψη ότι το βασιλοψάρι μπορεί να προβλέψει σεισμούς, οι επιστημονικές έρευνες δεν επιβεβαιώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Το 2019, ερευνητές του Πανεπιστημίου Τοκάι στην Ιαπωνία εξέτασαν 336 καταγεγραμμένες εμφανίσεις ψαριών των βαθιών υδάτων και 221 σεισμούς που είχαν σημειωθεί από το 1928 έως το 2011. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη στατιστική συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης αυτών των θαλάσσιων οργανισμών και της εκδήλωσης ισχυρών σεισμών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα ψάρια ενδέχεται να εμφανιστούν κοντά στις ακτές εξαιτίας αλλαγών στις θαλάσσιες συνθήκες, ασθενειών ή άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.