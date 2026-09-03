Το σχέδιο Καστ περιλαμβάνει οκτώ συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Χιλή.

Συγκρούσεις και εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν την Πέμπτη (03/09) στο Σαντιάγο της Χιλής μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο ακροδεξιός πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ, οι οποίες έχουν επικριθεί έντονα τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από στελέχη της κυβερνώσας παράταξης.

Οι δυνάμεις ασφαλείας διέλυσαν τη συγκέντρωση εκατοντάδων διαδηλωτών στο κέντρο της πρωτεύουσας, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και κανόνια νερού. «Όπως ο Πινοτσέτ», φώναζαν ορισμένοι διαδηλωτές, συγκρίνοντας τον πρόεδρο Καστ με τον πρώην δικτάτορα της Χιλής (1973-1990).

{https://x.com/PiensaPrensa/status/2095535402463408351}

Το σχέδιο Καστ - ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο υποσχόμενος να πατάξει την εγκληματικότητα - περιλαμβάνει οκτώ συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η πλέον αμφιλεγόμενη είναι η δυνατότητα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης για περίοδο έως και οκτώ μηνών, χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια ασφάλεια. Υπό αυτό το καθεστώς, οι αρχές θα μπορούσαν να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία και τις συναθροίσεις ή να παρακολουθούν τις επικοινωνίες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

{https://x.com/PamphletsY/status/2095608469948690825}

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Η Χιλή συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς χώρες της Λατινικής Αμερικής, ωστόσο οι ανθρωποκτονίες και οι απαγωγές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδίδεται στην εγκατάσταση ξένων συμμοριών στο έδαφός της, συμπεριλαμβανομένης της Tren de Aragua που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.

{https://x.com/ElHiloCL/status/2095610535412662587}