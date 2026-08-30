Στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν 340 μετανάστες, στην πλειονότητά τους από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

Νέα ένταση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την Αστυνομια, περίπου στις 10 το βράδυ, ομάδα μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη της δομής. Ένα τμήμα της περίφραξης φαίνεται να κατέρρευσε, ενώ προκλήθηκαν επίσης φθορές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.

Ακολούθησε επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, με την ένταση να εκτονώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά την καταμέτρηση δεν διαπιστώθηκε απουσία κάποιου από τους διαμένοντες, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 22χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να υποκίνησε τα επεισόδια.

Το χθεσινό περιστατικό έρχεται ως συνέχεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου στην ίδια εγκατάσταση. Τότε συνελήφθησαν 23 άτομα και καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο των Σερρών σε ποινές φυλάκισης έως 26 μήνες. Όλοι οδηγήθηκαν σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς οι ποινές αποφασίστηκε να εκτιθούν (στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα).

Κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων είχαν διαφύγει 15 άτομα, εκ των οποίων τα 13 εξακολουθούν να αναζητούνται.