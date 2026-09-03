Υπάρχουν χώρες έτοιμες να δεχθούν τους κατοίκους της Γάζας, υποστήριξε - Άλλα λέει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, παρουσίασε σχέδιο για την παράνομη αναγκαστική απομάκρυνση όλων των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στόχος, είπε ο Μπεν-Γκβιρ, είναι να απομακρυνθούν 250.000 Παλαιστίνιοι τον πρώτο χρόνο και την επόμενη εξαετία ο υπόλοιπος πληθυσμός των περίπου 2 εκατ. που ζουν στον θύλακα. «Είναι ρεαλιστικό», επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι «έτοιμες» να δεχθούν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα, δίχως να τις κατονομάσει.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, επίσης μίλησε για «μετανάστευση» των Παλαιστινίων, ως «μοναδική λύση» για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «παγώσει» το σχέδιο, επειδή δεν υπάρχουν χώρες πρόθυμες να δεχθούν τους εκτοπισμένους.

Η βίαιη μετακίνηση αμάχων από κατεχόμενα εδάφη θεωρείται έγκλημα πολέμου βάσει των συμβάσεων της Γενεύης, ωστόσο Ισραηλινοί πολιτικοί ανταγωνίζονται σε ό,τι αφορά τη σκληρότητα των οραμάτων τους για τη Γάζα, ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον θύλακα, παρά την κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι το ακροδεξιό κόμμα του, Εβραϊκή Δύναμη, θα απαιτήσει τη δημιουργία «ενός υπουργείου υπεύθυνου για τη μετανάστευση» στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης και πρόσθεσε πως το σχέδιό του- ένα έγγραφο 20 σελίδων με τίτλο «Εθνικό πλάνο εργασιών για εθελοντική μετανάστευση από τη Λωρίδα της Γάζας»- είναι «αποτέλεσμα δουλειάς 1,5 χρόνου».

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Ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, ο Μπεν-Γκβιρ έχει κλιμακώσει την εμπρηστική ρητορική του, στοχεύοντας στην ακροδεξιά βάση του, μεταξύ άλλων με βίντεο στο οποίο έδειξε χώρο όπου θα εκτελούνται διά απαγχονισμού Παλαιστίνιοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το κόμμα του θα κερδίσει περίπου επτά έδρες.

Κατζ: Ο Τραμπ «πάγωσε» το σχέδιο για τη Γάζα, αλλά ακόμα είναι υπό συζήτηση

Χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι παραμένει στο τραπέζι το σχέδιο για μαζική «μετανάστευση» των Παλαιστινίων από τη Γάζα, το οποίο «πάγωσε» ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε συνέδριο, πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα διευκολύνει τη «μετανάστευση» με «κάθε μέσο».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ισχυρίστηκε ότι το 80% των κατοίκων της Γάζας θέλουν να μεταναστεύσουν, επικαλούμενος- χωρίς διευκρινίσεις- έρευνες που έχουν διεξαχθεί, αλλά- πρόσθεσε- η απροθυμία άλλων χωρών να τους δεχθούν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή του σχεδίου.

«Δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς αυτή τη μετανάστευση», επέμεινε. «Η Χαμάς δεν τους αφήνει (να φύγουν) και δεν υπάρχουν χώρες να τους δεχθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε το θέμα στην ατζέντα, τώρα κάθε χώρα πρέπει να δεχθεί ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Αν βρεθούν χώρες να υποδεχθούν Παλαιστίνιους, η κυβέρνηση του Ισραήλ «είναι οργανωμένη και έτοιμη να τους βγάλει, διά θαλάσσης, αέρος, με κάθε δυνατό τρόπο», δήλωσε.

Στις αρχές της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη μετεγκατάσταση των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας και τη μετατροπή του θύλακα σε θέρετρο. Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δημιούργησε διεύθυνση για την υλοποίηση αυτής της «εθελοντικής μετανάστευσης», αλλά τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε την ιδέα, εν μέσω των διεθνών αντιδράσεων και της απροθυμίας χωρών να υποδεχθούν τους εκτοπισμένους. Στο ειρηνευτικό σχέδιό του, τον Οκτώβριο του 2025, ενθάρρυνε τους κατοίκους της Γάζας να παραμείνουν στον θύλακα.

Όμως, σύμφωνα με τον Κατζ, ο Τραμπ δεν εγκατέλειψε το σχέδιο, παρά μόνο το «πάγωσε», λόγω πιέσεων από αραβικές χώρες. «Το σχέδιο δεν έχει ματαιωθεί. Συζητιέται διαρκώς, ακόμα και τώρα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για το καλό όλων», επέμεινε.

Όταν τον ρώτησαν πότε πιστεύει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί το πλάνο, απάντησε γενικά «όταν καταστεί σαφές ότι η Χαμάς δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της» βάσει του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου. «Τότε θα πάρουμε το “πράσινο φως” για να προχωρήσουμε στρατιωτικά, εδαφικά και σε άλλους τομείς», συμπλήρωσε.

Νετανιάχου: Δεν αποσυρόμαστε από τη Γάζα

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε χθες τη Λωρίδα της Γάζας και βρέθηκε κοντά στην «κίτρινη γραμμή». Από εκεί, επέμεινε ότι το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές του θύλακα που κατέχει.

«Δεν αποσυρόμαστε. Παραμένουμε σε αυτή τη γραμμή. Ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας της Γάζας. Και θα έρθουν περισσότερα, επειδή εξαλείφουμε τους τρομοκράτες που μας απειλούν και το κάνουμε κάθε ημέρα», δήλωσε μεταξύ άλλων.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2095147595374993530}

Σύμφωνα με το Νο2 του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, Ταμίρ Γιαντάι, η χώρα του κατέχει το 65% της Λωρίδας της Γάζας. Ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 53% που προέβλεπε η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, του Αμερικανού προέδρου.

Με πληροφορίες από Guardian, Times of Israel, Φωτ.: AP