Το Ισραήλ ενέκρινε τον Μάρτιο του 2026 νόμο που επιβάλλει θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, όχι όμως για Εβραίους εξτρεμιστές που κατηγορούνται για παρόμοια εγκλήματα.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, αποκάλυψε σε βίντεο την εγκατάσταση που, όπως λέει ο ίδιος, θα χρησιμοποιηθεί για τον απαγχονισμό Παλαιστινίων κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

«Έδώ θα στηθούν αγχόνες» λέει στο βίντεο. Η Κνεσέτ του Ισραήλ ενέκρινε τον Μάρτιο του 2026 νόμο που επιβάλλει θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, όχι όμως για Εβραίους εξτρεμιστές που κατηγορούνται για παρόμοια εγκλήματα.

Ο Μπεν- Γκβιρ που έχει ήδη προκαλέσει κατακραυγή στην παγκόσμια κοινή γνώμη για τις προκλητικές ιδέες του και όχι μόνο, δήλωσε στο βίντεο πως η νέα εγκατάσταση για τους απαγχονισμούς θα έχει και ειδικούς χώρους για τις οικογένειες των θυμάτων, από όπου θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εκτελέσεις.

Στο βίντεο που ανάρτησε από την άγνωστη ωστόσο τοποθεσία, δείχνει με περηφάνια τα θεμέλια που μπαίνουν για τις εγκαταστάσεις και κομπάζει πως «οι τρομοκράτες θα εκτελούνται». Φωτογραφίες στα ισραηλινά Μέσα δείχνουν μπουλντόζες και μηχανήματα εν δράσει στο εργοτάξιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται κοντά σε φυλακή.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1749242279647897}

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«Υποσχέθηκα να δυσκολέψω τις συνθήκες για τους τρομοκράτες μέσα στις φυλακές- θα τηρήσουμε τη δέσμευση» λέει ο Μπεν - Γκβιρ στο βίντεο. «Δεσμεύτηκα να περάσω νόμο για θανατική ποινή στον νόμο για τους τρομοκράτες – το κάναμε. Και τώρα ξεκινάμε να διαμορφώνουμε την πτέρυγα μελλοθανάτων και την εγκατάσταση απαγχονισμού».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νόμος για τους καταδικασμένους σε θάνατο Παλαιστινίου, απαιτεί από το στρατιωτικό δικαστήριο να εφαρμόζει μόνο τη θανατική ποινή ως τη μόνη διαθέσιμη (ποινή), εκτός και εάν το δικαστήριο βρει συγκεκριμένες συνθήκες που επιτρέπουν τα ισόβια.

Προστασία από τον νόμο για τους Εβραίους Ισραηλινούς

Οι Εβραίοι Ισραηλινοί προστατεύονται από τη θανατική ποινή με μια διάταξη που εφαρμόζει τον νόμο μόνο σε φόνο που διαπράττεται με «πρόθεση άρνησης της ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ».

Ο ίδιος ο Μπεν- Γκβιρ που έχει εις βάρος του καταδίκες για παρακίνηση σε ρατσισμό, εμπλοκή με αστυνομικό που έκανε το καθήκον του, και υποστήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση – το απαγορευμένο κίνημα Kach του Μέιρ Καχάνε, είναι στη θέση του υπουργού εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ από το 2022 εκτός από ένα διάστημα δύο μηνών πέρυσι.

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει μακρά ιστορία εξτρεμιστικών δηλώσεων και προκλήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι γιόρτασε τα 50ά γενέθλιά του τον Μάιο με μία τούρτα γενεθλίων διακοσμημένη με μία αγχόνη.

{https://x.com/itamarbengvir/status/2090112762043085071}

Ο νόμος περί θανατικής ποινής, ένας από τους δύο που ψηφίστηκαν από Ισραηλινούς βουλευτές φέτος, έχει προκαλέσει εκτεταμένη διεθνή καταδίκη από τότε που ψηφίστηκε από την Κνεσέτ με 62 ψήφους έναντι 48, λόγω ισχυρισμών ότι είναι θεμελιωδώς μεροληπτικός.

Η Γαλλία και η Ιρλανδία έχουν επιβάλλει στον Μπεν – Γκβιρ κυρώσεις τους τελευταίους μήνες ενώ πέρυσι ανάλογη κίνηση είχε κάνει και η Βρετανία.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς καταδίκης της συμπεριφοράς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης νέων διαγωνισμών για το τεράστιο οικιστικό συγκρότημα E1 έξω από την Ιερουσαλήμ, κάτι που κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Εντ Μίλιμπαντ, ως «απαράδεκτη και καταστροφική πράξη» που κινδύνευε να διαχωρίσει τη Δυτική Όχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.





