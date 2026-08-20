Όλοι οι αστέρες που είπαν «ναι» στην Ελλάδα για τις φετινές καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους καλοκαιρινούς προορισμούς, με τα νησιά της να γίνονται πόλος έλξης τόσο για τους έλληνες, όσο και για τους αστέρες διεθνούς φήμης που τα επιλέγουν για τις διακοπές τους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ορισμένοι προορισμοί είχαν την τιμητική τους, καθώς ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής και του κινηματογράφου, τους επέλεξαν για να περάσουν μέρος των καλοκαιρινών τους προορισμών.

Ονόματα όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Μαντόνα κέρδισαν το ενδιαφέρον, με την παρουσία τους σε ελληνικά νησιά να γίνεται πολύ γρήγορα είδηση.

Διάσημοι που είπαν «ναι» στα Ελληνικά νησιά

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERT News, η Μαντόνα επισκέφθηκε την Κέρκυρα όπου παρέμεινε για περίπου μία εβδομάδα και διασκέδασε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ίδια, επέλεξε το νησί των Φαιάκων για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της με τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media να επιβεβαιώνουν την είδηση.

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Η «βασίλισσα της ποπ», επισκέφθηκε επίσης την Ιερά Μονή Βαρλάαμ στα Μετέωρα.

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Λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο Τζάστιν Μπίμπερ με τη σύζυγό του, Χάιλι, και τον γιο τους βρέθηκαν στην Ελλάδα και επισκέφθηκαν το Πόρτο Χέλι όπου διέμειναν σε πολυτελές ξενοδοχείο, ενώ πραγματοποίησαν μία σύντομη απόδραση και στις Σπέτσες.

Η Σοφία Βεργκάρα, για μία ακόμη χρονιά επισκέφθηκε τη χώρα και συγκεκριμένα τη Μύκονο, από όπου δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα οποία απεικονίζεται εμφανώς ενθουσιασμένη με τις διακοπές στην Ελλάδα.

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Την τιμητική της είχε και η Ύδρα, καθώς η Ρίτα Όρα πέρασε ένα μεγάλο μέρος των διακοπών της στο νησί του Αργοσαρωνικού.

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Αντίστοιχα, η Κέιτ Χάντσον, συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο, εκεί όπου οι γονείς της, επίσης ηθοποιοί, διατηρούν εξοχική κατοικία. Η ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα και εικόνες από τις βόλτες της με το σκάφος και την καθημερινότητά της στο νησί.

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Φυσικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

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