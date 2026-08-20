Οι διαφορετικές διακοπές της ηθοποιού.

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μέσα στη φύση και τα καταπράσινα τοπία της Ηπείρου, με τον επόμενο σταθμό της να είναι σε ένα από τα υψηλότερα ασφαλτοστρωμένα σημεία της Ελλάδας, στο πέρασμα Μπάρου.

Φέτος, η ηθοποιός φαίνεται να έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης και ξεκούρασης, καθώς δεν παρέμεινε σε πολυσύχναστες παραλίες.

Αντίθετα επισκέφθηκε μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της βορείου Ελλάδας, με το ποταμό Αχέροντα, τις πηγές του Λούρου, τα γραφικά χωριά της περιοχής, αλλά και τους Καλαρρύτες να είναι μερικοί από τους προορισμούς της.

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Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κλέλια Ανδριολάτου, την Πέμπτη 20 Αυγούστου, εμφανίζεται ανάμεσα σε θεόρατα βουνά, εντυπωσιακά τοπία και εμβληματική θέα να απολαμβάνει τη στιγμή.

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα, εμφανίζεται να χορεύει – ίσως – κάποιον παραδοσιακό χορό με τα βουνά από πίσω της να συμπληρώνουν την εικόνα.