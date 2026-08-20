Το νέο τρυφερό στιγμιότυπο με την μικρή Ξένια.

Ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα με την κόρη του, Ξένια, δημοσίευσε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνει τις ομορφιές της Κρήτης με τη σύντροφό του, Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, μέσα από μία προσωπική ανάρτηση στα social media δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται να κρατάει τη μικρή στα χέρια του όσο ο ίδιος κάθεται σε καρέκλα και κοιτάει το φακό χαμογελαστός.

Μάλιστα, επέλεξε να προστατεύσει την Ξένια από τη δημοσιότητα καλύπτοντας το πρόσωπό της με ένα εικονίδιο σε σχήμα φράουλας.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου, φαίνεται πως διανύουν μία από τις ομορφότερες περιόδους της κοινής τους ζωής, καθώς στις 3 Απριλίου, έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

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Από την πλευρά της, η παρουσιάστρια, είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να γνωρίσει τη μητρότητα, ενώ μέσω των αναρτήσεών της αποκάλυψε ότι το προηγούμενο καλοκαίρι είχε κάνει το δικό της Τάμα στην Παναγιά την Εκατονταπυλιανή προκειμένου να αποκτήσει παιδί, το οποίο και εκπληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα.

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