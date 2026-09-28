Ο Παναγιώτης Στάθης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου ο Παναγιώτης Στάθης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την επαγγελματική του ζωή και τα πρώτα του βήματα στην δημοσιογραφία, ενώ παράλληλα στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένειά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Στάθης, μίλησε για την 17χρονη κόρη του, προχωρώντας σε μία σπάνια εξομολόγηση για εκείνη, και ταυτόχρονα αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύζυγό του.

Παναγιώτης Στάθης: «Η κόρη μου θέλω να είναι αυτάρκης και ευτυχισμένη»

Μιλώντας αρχικά για την κόρη του, ο Παναγιώτης Στάθης, ανέφερε: «Το πρώτο πράγμα που της είπα (σ.σ της κόρης του), είναι ότι ο μπαμπάς της είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Θεωρώ ότι την έπεισα. Δεν ξέρω, θεωρώ. Έχω πολύ μεγάλη σύνδεση με την κόρη μου είναι η αλήθεια. Και με τη μάνα της έχει πολύ μεγάλη σύνδεση βέβαια. Αλλά, νομίζω το απολαμβάνω».

Στη συνέχεια, με αφορμή τη συζήτηση, ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά σχέδια της κόρης του, αποκαλύπτοντας με χιούμορ ότι η ίδια δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία:

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«Δευτέρα Λυκείου είναι τώρα, ετοιμαζόμαστε για Πανελλήνιες. Θέλει να πάει Νομική. Μόνη της. Δεν ήταν… Η Καλίνθια έλεγε πάντα μία φοβερή φράση. Της έλεγαν ‘τι θες να γίνεις’ και απαντούσε η Καλίνθια ‘πάντως όχι δημοσιογράφος’. Δεν ξέρω αν της αρέσει. Πιστεύω της αρέσει. Της αρέσει να γράφει. Μπορεί να σε ‘πεθάνει’ με τα επιχειρήματα η κόρη μου. Μας εξοντώνει δια τον επιχειρημάτων, έχει τομή σκέψης. Τώρα, λέει ότι δεν θέλει. Δεν ξέρω αν σε μερικά χρόνια αλλάξει γνώμη. Ήρθε και είπε κάποια στιγμή ‘θέλω να πάω νομική’, όχι να γίνει δικηγόρος ντε και καλά…».

Στη συνέχεια, απαντώντας στις ερωτήσεις της Κατερίνας Καραβάτου, ο Παναγιώτης Στάθης, μίλησε για τα όνειρα που έχει ο ίδιος για την κόρη του τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Εγώ θέλω, και της το έχω πει, αυτά θέλω μόνο: Να είναι αυτάρκης και ευτυχισμένη. Δεν θέλω τίποτα άλλο».

Κλείνοντας, ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε για την σύζυγό του και τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ του, τονίζοντας ότι του ασκεί κριτική σε ότι αφορά τα επαγγελματικά του: «Παιδιά, η γυναίκα μου είναι πολύ έντονη προσωπικότητα η αλήθεια είναι. Η γυναίκα μου είναι η δομή όλης της οικογένειάς μου, πραγματικά το λέω, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, είναι βράχος η Αθανασία για πολλά πράγματα. Πολλές φορές όταν είμαι στον αέρα, κυρίως τα πρωινά, μου έστελνε μηνύματα, με διόρθωνε…».

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