Η νέα απάντηση της Ανδρομάχης στις φήμες χωρισμού από τον Γιώργο Λιβάνη. Δεν έκρυψε την ενόχλησή της στις κάμερες.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των συζητήσεων με τις φήμες που κυκλοφορούν να τους θέλουν να παίρνουν χωριστούς δρόμους στη ζωή τους.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, με την ενόχλησή της να είναι φανερή όταν οι δημοσιογράφοι την ρώτησαν για τη σχέση της με τον τραγουδιστή και την οικογένειά της.

Σε ένα σύντομο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», η ίδια δήλωσε πως η προσωπική της ζωή δεν αφορά κανέναν, ενώ παράλληλα δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

«Παιδιά, δεν αφορά κανέναν, τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ καλά. Το παιδί μου είναι πάρα πολύ καλά… Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω… Αγάπη… Παιδιά τι κουβεντιάζουμε τώρα, δεν ξέρω τι συζητάμε, δεν πρόκειται να το συζητήσω αυτό το πράγμα με κανέναν… Θα σας πω, και επειδή με περιμένουν και οι φίλοι μου και επειδή με ρώτησες αν στεναχωριέμαι. Αδιαφορώ πλήρως για τα πάντα. Η προτεραιότητά μου είναι να πάω να περάσω καλά στη Βίσση», απάντησε η Ανδρομάχη.

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Το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από τις δηλώσεις την Ανδρομάχη, με την ερμηνεύτρια να αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις που αφορούν τις φήμες χωρισμού.