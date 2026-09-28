Η εξομολόγηση για την γέννηση της κόρης της και η κορδέλα που είχε ευλογηθεί πάνω από την Τίμια Ζώνη.

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας το αντικείμενο που κρατούσε πάνω της καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha, έφερε στον κόσμο την κόρη της, Ξένια, τον περασμένο Απρίλιο και έκτοτε φαίνεται να έχει αλλάξει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς απέκτησε το ρόλο της μητέρας.

Με αφορμή το ρεπορτάζ που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, η Κατερίνα Καινούργιου, εξομολογήθηκε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της φορούσε πάνω της μία κορδέλα που είχε ευλογηθεί πάνω από την Τίμια Ζώνη.

Η ίδια, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την πίστη της, αλλά και για την επιθυμία της να αποκτήσει ένα παιδάκι.

Το ρεπορτάζ για την Τίμια Ζώνη και η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου

Το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή το ρεπορτάζ για την Τίμια Ζώνη ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε στη διαδικασία που πραγματοποιείται και ακολουθούν πολλοί πιστοί όταν επισκέπτονται το Άγιο Όρος.

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Με αφορμή τη συζήτηση, η παρουσιάστρια, μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Έλενα Πολυκάρπου… Νομίζω μας είχε φέρει ένα κύριος από το Βατοπαίδι, αυτή φόραγα. Μόλις είχα μείνει έγκυος την έβαλα για να με προστατεύει. Μου την είχε φέρει η Έλενα. Την έβγαλα μόλις γέννησα, και στη γέννα ακόμη… Το θυμάμαι, μόλις μπήκα στην αίθουσα, στο χειρουργείο που σε γδύνουν και τους λέω ‘θέλω να κρατήσω τη ζώνη μου’ και μου είπαν ‘Ναι, το κάνουν πολλές γυναίκες, μην αγχώνεστε’. Και την έβγαλα με το που γέννησα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

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