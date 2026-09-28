Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν από νωρίς το απόγευμα, με το pre-show να ξεκινά περίπου στις 20:00

Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της showbiz βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία συγκέντρωσε περίπου 95.000 θεατές στις δύο βραδιές, ενώ ανάμεσα στο κοινό βρέθηκαν ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, σχεδιαστές και αθλητές.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν από νωρίς το απόγευμα, με το pre-show να ξεκινά περίπου στις 20:00. Λίγο μετά τις 21:00, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή και ξεκίνησε το μουσικό της πρόγραμμα με το «Αιγαίο», παρουσιάζοντας ένα μεγάλο μουσικό και οπτικοακουστικό show.

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