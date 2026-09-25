Το γνωστό μοντέλο μίλησε για την γέννηση των δίδυμων κορών της.

Για τις δίδυμες κόρες της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την πρόωρη γέννηση των παιδιών της μίλησε η Άννα Πρέβελιτς.

Το γνωστό μοντέλο το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούριου.

Οι δύο γυναίκες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκαν στις οικογένειές τους, με την Άννα Πρέβελιτς να αποκαλύπτει ορισμένες δυσκολίες που αντιμετώπισε και την οδήγησαν στο να γεννήσει πρόωρα.

Η ίδια, εξήγησε ότι γέννησε πρόωρα καθώς είχε μειωθεί το αμνιακό υγρό στους σάκους των κοριτσιών και στη συνέχεια τα μωρά έπρεπε να παραμείνουν σε θερμοκοιτίδα.

Η Άννα Πρέβελιτς μίλησε για τις δίδυμες κόρες της

Αρχικά, η Άννα Πρέβελιτς, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να μην μοιραστεί την είδηση της γέννησης των παιδιών τηςαμέσως, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

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«Γέννησα αρκετά πρόωρα… Ήμουν στις 33 εβδομάδες και τρεις ημέρες, οπότε ήταν αρκετά πρώρα. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά με τα κορίτσια στη ΜΕΝ, είχα λίγο άγχος, οπότε ήθελα να ξέρω ότι όλα καλά, και μόλις μπορούσαν τα κορίτσια να έρθουν σπίτι το ανακοίνωσα, ήταν τελικά τρεις εβδομάδες. Κάπως συνέπεσε που ήταν και η μέρα της μητέρας…».

Η ίδια, αναφέρθηκε στις πρώτες ημέρες μετά την γέννηση των παιδιών, εξηγώντας ότι τον πρώτο καιρό δεν μπορούσε να τις κρατήσει στην αγκαλιά της, ενώ στις δύο εβδομάδες άρχισε να τις ταΐζει με τον σύζυγό της.

«Ήταν τόσο μικρές. Φοβόμουν… δεν ήξερα πώς να τις πιάσω. Είχα άγχος μόνο την πρώτη ημέρα που γέννησα. Μετά μου είπαν ότι δεν έχουν την υποστήριξη του οξυγόνου… Μετά δεν είχα άγχος, είχα μόνο την αγωνία να πάρουν το βάρος που έπρεπε και να τις πάρω αγκαλιά, να τις φιλήσω και να τις πάρω σπίτι», ανέφερε μεταξύ άλλων η Άννα Πρέβελιτς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo9hdj2s6pt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Μπόρεσα μόνο να δώσω ένα φιλί στο κεφαλάκι τους. Έπρεπε αμέσως να μπουν στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα, την πρώτη αγκαλιά. Ήταν πολύ μικρούλια…».

Παράλληλα, το μοντέλο αναφέρθηκε στο λόγο για τον οποίο έπρεπε να γεννήσει εκτάκτως: «Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους… Συγκινούμε τώρα που το σκέφτομαι… Όλα καλά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo9pyqkwon5?integrationId=40599y14juihe6ly}