Το Χάιντεναου βρίσκεται στο κρατίδιο της Σαξονίας, όπου η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία έχει μεγάλη απήχηση.

Πρόταση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και του κυβερνώντος κεντροδεξιού CDU για την απόρριψη της μελλοντικής τοποθέτησης ορειχάλκινων πλακών στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και των ναζιστικών διώξεων ενέκρινε η πόλη Χάιντεναου.

Οι λεγόμενες «Stolpersteine» αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της γερμανικής κουλτούρας μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Πρόκειται για μικρές ορειχάλκινες πλάκες που τοποθετούνται στο έδαφος, συνήθως μπροστά από κατοικίες στις οποίες ζούσαν άνθρωποι που διώχθηκαν και δολοφονήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.

Το Χαίντεναου βρίσκεται κοντά στη Δρέσδη, στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας, όπου τα τελευταία χρόνια το AfD λαμβάνει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Το δημοτικό συμβούλιο του Χάιντεναου ψήφισε υπέρ της διακοπής της τοποθέτησης νέων «Stolpersteine» και της συγκέντρωσης των μελλοντικών δράσεων μνήμης σε έναν ειδικό χώρο στο βόρειο νεκροταφείο της πόλης.

Η απόφαση έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τη λεγόμενη «Brandmauer», τον άτυπο πολιτικό «φραγμό» με τον οποίο τα κυρίαρχα γερμανικά κόμματα αποκλείουν την επίσημη συνεργασία με το AfD.

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Αντιδράσεις για τη συνεργασία CDU και AfD

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας. «Είμαι συγκλονισμένη που ένα δημοκρατικό κόμμα επέλεξε να στηρίξει μια τόσο προφανή μεθόδευση του εξτρεμιστικού AfD», δήλωσε η Σαρλότ Κνόμπλοχ, επικεφαλής εβραϊκής περιφερειακής ένωσης στη Βαυαρία, στον όμιλο εφημερίδων Funke.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήρθε σε αντίθεση με εισήγηση της δημοτικής διοίκησης. Σε ανακοίνωσή της πριν από την ψηφοφορία, η διοίκηση ανέφερε ότι μια γενική απαγόρευση των μελλοντικών Stolpersteine «δεν είναι ούτε απαραίτητη για τη δημιουργία ενός κεντρικού μνημείου ούτε δικαιολογείται από την ίδια την πρόταση».

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Γιατί αντιδρούν στις Stolpersteine

Οι υποστηρικτές της πρότασης υποστήριξαν ότι πολλοί κάτοικοι θεωρούν ακατάλληλες τις πλάκες μνήμης, καθώς έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος και είναι δυνατόν να πατήσει κανείς πάνω τους.

Οι «Stolpersteine έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της δημόσιας μνήμης για τα θύματα του ναζισμού στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η απόφαση του Χάιντεναου επαναφέρει έτσι τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι γερμανικές πόλεις τιμούν τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, αλλά και για τα όρια της πολιτικής συνεργασίας των παραδοσιακών κομμάτων με το AfD.

Με πληροφορίες του Reuters