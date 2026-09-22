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Οι πρώτες πληροφορίες για τη συντριβή του F-16 στη Γερμανία.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Γερμανία, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Η συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους έγινε στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ, στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης, αλλά τραυματίστηκε. Δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή.

Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Χ φέρεται να είναι από την περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος και φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται προς τον ουρανό.

{https://x.com/TheBritishIntel/status/2102402961091576210}

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Trierischer Volksfreund, το F-16 συνετρίβη την ώρα που ο πιλότος προσέγγιζε την αεροπορική βάση, προκειμένου να προσγειώσει το μαχητικό αεροσκάφος.