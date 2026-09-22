Η υπόθεση συνδέεται με τα όρια της μεταναστευτικής νομοθεσίας των ΗΠΑ αλλά και τα συνταγματικά δικαιώματα των κρατουμένων.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφυγε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την ανατροπή δικαστικής απόφασης που είχε οδηγήσει στην απελευθέρωση του ερευνητή Μπαντάρ Χαν Σούρι του Georgetown University, ο οποίος είχε τοποθετηθεί δημόσια υπέρ των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού και είχε εναντιωθεί στις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει κατά πόσο η ομοσπονδιακή μεταναστευτική νομοθεσία επέτρεπε σε δικαστή κατώτερου δικαστηρίου να διατάξει την απελευθέρωση του Σούρι, αφού προηγουμένως είχε εξετάσει τους ισχυρισμούς του ότι η κράτηση παραβίαζε τα συνταγματικά του δικαιώματα στη δίκαιη διαδικασία και την ελευθερία της έκφρασης.

Ο Σούρι, υπήκοος Ινδίας, είχε συλληφθεί από τις αρχές τον Μάρτιο του 20255, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για τη σύλληψη και απέλαση αλλοδαπών που είχαν συμμετάσχει σε φιλοπαλαιστινιακές δράσεις σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο Τέξας. Τον Μάιο του 2025 αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες να αποδείξει πως η σύλληψή του αποτελούσε αντίποινα για λόγο που προστατεύεται από το αμερικανικό Σύνταγμα.

Τον φετινό Ιούλιο, τριμελής επιτροπή του 4ου Εφετείου των ΗΠΑ με έδρα το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια αποφάνθηκε με ψήφους 2-1 υπέρ της δυνατότητας του δικαστή να εξετάσει προσφυγή σχετικά με αντισυνταγματική κράτηση.

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Το δικαστήριο έκρινε ότι το γεγονός πως ο Σούρι βρισκόταν παράλληλα αντιμέτωπος με διαδικασία απέλασης ενώπιον των μεταναστευτικών δικαστηρίων δεν εμπόδιζε την εξέταση της καταγγελίας του από ομοσπονδιακό δικαστή.

Στην προσφυγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα, ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Ντι.Τζον Σάουερ δήλωσε ότι η απόφαση του 4ου Εφετείου ήταν λανθασμένη. Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς θα έδινε στους κρατούμενους τη δυνατότητα να αμφισβητούν τις διαδικασίες απέλασής τους εκτός του πλαισίου των μεταναστευτικών δικαστηρίων.

Η υπόθεση Μαχμούντ Χαλίλ

Στην προσφυγή γίνεται επίσης αναφορά στην υπόθεση του Μαχμούντ Χαλίλ, πρώην φοιτητή του Πανεπιστημίου Columbia και φιλοπαλαιστίνιου ακτιβιστή. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, διαφορετικό ομοσπονδιακό εφετείο είχε καταλήξει νωρίτερα φέτος σε αντίθετο συμπέρασμα, ανατρέποντας απόφαση που είχε οδηγήσει στην απελευθέρωση του Χαλίλ.

Οι δικηγόροι του Χαλίλ έχουν δηλώσει ότι σχεδιάζουν να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Στην κατάθεσή του, ο Sauer υποστηρίζει ότι οι δικαστές θα πρέπει να εξετάσουν τόσο την υπόθεση του Χαλίλ όσο και εκείνη του Σούρι, προκειμένου να δοθεί οριστική απάντηση στο ζήτημα.

Με πληροφορίες του Reuters