Η συμφωνία που επετεύχθη θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, Τρίτη, με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για την υπογραφή συμφωνίας που θα επιτρέπει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί της Αρκτικής.

Η Γροιλανδία, πρώην αποικία και σήμερα ημιαυτόνομη επικράτεια του Βασιλείου της Δανίας, βρίσκεται ανάμεσα στην Αρκτική και τη Βόρεια Αμερική και διαθέτει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα.

Η άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ή οικονομικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας προκάλεσε διπλωματική κρίση στο ΝΑΤΟ τον Ιανουάριο και οδήγησε τη Δανία και την κυβέρνηση της Γροιλανδίας σε εντατικές διαπραγματεύσεις.

Δύο νέες αμερικανικές βάσεις

Η συμφωνία που επετεύχθη θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, δήλωσαν στο Reuters τρεις άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Πέρα από την υφιστάμενη διαστημική βάση Πίτουφικ, η συμφωνία θα προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων: στο Ναρσαρσουάκ, μια πρώην αεροπορική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, όπου πλέον έχουν απομείνει μόλις μερικές δεκάδες κάτοικοι, και στο Μέστερσβιγκ, όπου σήμερα δραστηριοποιείται η Sirius Dog Sled Patrol, μια επίλεκτη μονάδα των ειδικών δυνάμεων της Δανίας.

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Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για την τελετή υπογραφής της τριμερούς συμφωνίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι η συμφωνία θα θέσει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό τη συλλογική προστασία του ΝΑΤΟ, αντί να αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη της Ουάσινγκτον και της Κοπεγχάγης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία». Η Δανία δεν έχει απαντήσει στον ισχυρισμό του, έχει ωστόσο δηλώσει ότι η συμφωνία σέβεται την κυριαρχία του Βασιλείου και το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Η συμφωνία σηματοδοτεί υποχώρηση από την αρχική επιδίωξη του Τραμπ για πλήρη προσάρτηση της Γροιλανδίας - ενός νησιού τριπλάσιου σε έκταση από το Τέξας, με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκων, διάσπαρτων κατά μήκος των δύσβατων ακτών του.

Παράλληλα, όμως, σηματοδοτεί σημαντική επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής υποδομής στο νησί -τη μεγαλύτερη από τον Ψυχρό Πόλεμο, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν εκεί 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περισσότερους από 10.000 στρατιωτικούς.

Με πληροφορίες από Reuters