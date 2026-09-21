Ποιοι παγκόσμιοι ηγέτες θα παραβρεθούν στη Νέα Υόρκη και ποιοι σνόμπαραν την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα παρευρεθούν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, ηγέτες από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν για τη Γενική Συζήτηση της 81ης Συνόδου του ΟΗΕ με θέμα φέτος την: «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, διαχείριση του μετασχηματισμού: Ηνωμένα Έθνη που αποδίδουν έργο για όλους».

Ανάμεσα στα κεντρικά πρόσωπα θα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν. Και οι δύο θα συναντηθούν μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας, ενώ θα μιλήσουν στο βήμα του ΟΗΕ την Tρίτη (τοπική ώρα) μετά την εναρκτήρια ομιλία του γ.γ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την «κατάσταση του κόσμου».

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα απευθυνθεί στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) την Τρίτη, όπου και αναμένεται να επαναλάβει το αίτημα της Τουρκίας για τερματισμό της αδράνειας απέναντι στην καταπίεση των Παλαιστινίων στη Γάζα από το Ισραήλ, καθώς και να εκφράσει ανησυχίες και προσδοκίες για άλλα διεθνή ζητήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Milliyet, παρά την δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ για συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν, στο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί για τον Πρόεδρο της Τουρκίας δεν προβλέπεται κάποια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως σημειώνει η τουρκική εφημερίδα οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης στις 22 Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα πάντα με την Millliyet υπάρχει πιθανότητα οι δύο ηγέτες να έχουν κάποια επαφή στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν θα μιλήσουν την Τετάρτη. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα απευθυνθεί στη Συνέλευση την Πέμπτη.

Ποιοι δεν θα παραβρεθούν

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δεν θα μεταβεί στον ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να του χορηγήσουν βίζα. Ωστόσο, θα απευθυνθεί στη Συνέλευση ξανά μέσω βίντεο την ίδια ημέρα.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ βάσει της συμφωνίας τους με τον ΟΗΕ για τη φιλοξενία του οργανισμού, υποχρεούνται να επιτρέπουν σε διπλωμάτες από όλα τα κράτη-μέλη να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις. Όχι όμως στην περίπτωση της Παλαιστίνης.

Εξίσου ενδεικτικό είναι και το ποιοι άλλοι δεν θα παρευρεθούν στην 81η Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, αλλά δεν θα παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ με ορισμένους διπλωμάτες να κάνουν λόγο για περιφρόνηση. Αντ’ αυτού την Κίνα θα εκπροσωπήσει ένας από τους αντιπροέδρους του.

Όπως ήταν αναμενόμενο ούτε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ακύρωσε τη συμμετοχή του. Επίσης στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μην παραβρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας και της Νότιας Αφρικής.

Στο περιθώριο ο ΟΗΕ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον παγκόσμιο οργανισμό. Έχει τεθεί στο περιθώριο όσον αφορά στη βασική του ευθύνη για τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την προσπάθεια τερματισμού μεγάλων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η αδυναμία των ΗΠΑ να καταβάλουν οφειλές δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει φέρει τα οικονομικά του οργανισμού σε επισφαλή κατάσταση.

Ωστόσο, ο αναλυτής θεμάτων του ΟΗΕ Ρίτσαρντ Γκόουαν, διευθυντής του προγράμματος για παγκόσμια ζητήματα και θεσμούς στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων (International Crisis Group), επισημαίνει ότι το 2025 ήταν ακόμη χειρότερο.

{https://x.com/IrnaEnglish/status/2102099753370808397}

Πριν από έναν χρόνο, όπως ανέφερε, υπήρχαν σκέψεις ότι ο Τραμπ θα χρησιμοποιούσε την ομιλία του στον ΟΗΕ για να ανακοινώσει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό. Ο Τραμπ δεν το έκανε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο ΟΗΕ πορεύτηκε με δυσκολία τους τελευταίους 12 μήνες, αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα που επέβαλαν περικοπές στις ειρηνευτικές του επιχειρήσεις και στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ κατέβαλαν 725 εκατ. δολάρια από τις οφειλές τους προς τον τακτικό προϋπολογισμό λειτουργίας του ΟΗΕ για το τρέχον έτος. Αυτό το ποσό επαρκεί ώστε η κυβέρνηση Τραμπ να μην χάσει το δικαίωμα ψήφου της στη Γενική Συνέλευση. Η πληρωμή αυτή αποτέλεσε ισχυρή ένδειξη ότι ο Τραμπ θα διατηρήσει τις ΗΠΑ εντός του ΟΗΕ, παρά τις απειλές του.

Μητσοτάκης και AI

Παράλληλα, το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης έχει βρεθεί στο επίκεντρο των παγκόσμιων ανησυχιών, λόγω της ραγδαίας εξέλιξής της και της σταδιακής συνειδητοποίησης ότι δεν υφίστανται μηχανισμοί ελέγχου στον κλάδο, πόσο μάλλον παγκόσμιες δικλείδες ασφαλείας για μια τεχνολογία που παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και πολλά μειονεκτήματα και άγνωστες παραμέτρους.

Λίγες ημέρες πριν από την παγκόσμια αυτή σύνοδο, επικεφαλής τριών μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης προειδοποίησαν για τον κίνδυνο να ξεφύγει η τεχνολογία από τον ανθρώπινο έλεγχο και ζήτησαν να υπάρξει παύση στην ανάπτυξή της. Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες τους χαρακτηρίζοντάς τις «απάτη» και τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της προόδου, προκειμένου να διατηρήσουν οι ΗΠΑ το προβάδισμα έναντι της Κίνας.

Στο Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Εκεί κάπου βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου το Σαν Φρανσίσκο, πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε ήδη στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια, και είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.

Στη συνάντηση στην Nvidia, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Συζήτησαν επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάλογη επίσκεψη θα κάνει και στην έδρα της εταιρείας Tesla. Την Τρίτη στις 8:30 π.μ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie ενώ στις 12:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Την ίδια ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόσθεσε στην ατζέντα του, το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, μια συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία και την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος. Το πρωί της Τετάρτης θα προηγηθεί συνάντηση υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυλαία» για τον Γκουτέρες

Για τον επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες αυτή θα είναι η τελευταία του σύνοδος με παγκόσμιους ηγέτες. Την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε τα βασικά σημεία της ομιλίας του, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους του ΟΗΕ ότι η ισχύς μετατοπίζεται σε «μια εποχή βαθιάς αβεβαιότητας». Θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία του το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα) ακολουθούμενος από τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, καθώς η Βραζιλία μιλάει πρώτη βάσει παράδοσης, και στη συνέχεια από τον πρόεδρο Τραμπ.

{https://x.com/ONU_fr/status/2102023625201033375}

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει διεξάγει τρεις άτυπες ψηφοφορίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν τη διαδοχή του Γενικού Γραμματέα Γκουντέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση, αν και η πρώην Αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Rebeca Grynspan, και η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γουιάνας, Carolyn Rodrigues Birkett, συγκαταλέγονται στα φαβορί. Κατά παράδοση, ο επόμενος γ.γ αναμένεται να προέρχεται από τη Λατινική Αμερική ωστόσο δεν έχει υπάρξει ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του οργανισμού, γεγονός που πολλές αντιπροσωπείες ενθαρρύνουν.

Ο Γκουτέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι θα αξιοποιήσει τις συναντήσεις του με τους παγκόσμιους ηγέτες για να πιέσει υπέρ της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο πέρασμα Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Πιέζει επίσης για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Σε μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει τρεις υπαρξιακές απειλές», είπε, «η διεθνής συνεργασία είναι πιο αναγκαία από ποτέ».

Οι συναντήσεις με τον Τραμπ

Η διήμερη παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα περιλαμβάνει μια σειρά διμερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως οι ηγέτες της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Την έναρξη θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

{https://x.com/trtworld/status/2102099158039437463}

Ο Τραμπ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ήδη για «πολιτικές εκδηλώσεις» στον Πύργο Τραμπ και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του. Το πρωί της Τρίτης, ο Τραμπ θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Ο πρόεδρος θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και η κυβέρνησή του αντιμετώπισαν κατά μέτωπο περίπλοκα προβλήματα σε όλο τον κόσμο», σημείωσε.

Κεφάλαιο Ιράν

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν θα επισκιάσει τις συναντήσεις του Τραμπ. Η σύγκρουση με το Ιράν αναμένεται να συζητηθεί όταν ο Τραμπ συμμετάσχει σε συνάντηση με ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Στη συνέχεια, θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας πρόκειται να έχει την πρώτη του κατ' ιδίαν συνάντηση με τη Ντέλσι Ροντρίγκες, την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας που υποστηρίζεται από την Ουάσιγκτον, αφότου ο αμερικανικός στρατός απήγαγε τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον δήμαρχος της Νέας Υόρκης στην επίσημη κατοικία του Ζοχράν Μαμντάνι, το Gracie Mansion, και θα εστιαστεί σε «ζητήματα που αφορούν τη Νέα Υόρκη και τους κατοίκους της».

Στην ατζέντα του Τραμπ περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε σε ανάρτησή του στα socila media την Κυριακή ότι συμφώνησε με τον Τραμπ να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Ο Ουκρανός ηγέτης δεν διευκρίνισε πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, αλλά πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι αναμένεται να γίνει την Τρίτη.

Την Τρίτη, ο Τραμπ πρόκειται να έχει ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Ο Τραμπ είχε προγραμματισμένη συνάντηση και με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία ωστόσο ενδέχεται να επαναπρογραματιστεί λόγω του τυφώνα που πλήττει την Ιαπωνία.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί επίσης με τον Ιρακινό πρωθυπουργό Αλί Φαλέχ αλ-Ζαΐντι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ, όπως μετέδωσαν τα ιρακινά ΜΜΕ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται να απευθυνθεί στο διεθνές σώμα την Τετάρτη, μία ημέρα μετά την ομιλία του Προέδρου Τραμπ και σχεδόν επτά μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι η ιρανική αντιπροσωπεία θα είναι μικρότερη σε σχέση με πέρυσι. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς ως προς το πού μπορούν να μετακινηθούν και τι μπορούν να αγοράσουν, μέτρα που θα επιβλέπονται από πράκτορες διπλωματικής ασφάλειας. Δεν είναι σαφές εάν κάποιοι εξ αυτών θα συναντηθούν με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Στη Νέα Υόρκη ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στην 81η σύνοδο Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τον Ερντογάν υποδέχθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Τζον Φ. Κένεντι» ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ Αχμέτ Γιλντίζ, ο Πρέσβης στην Ουάσιγκτον Σεντάτ Ονάλ, ο Γενικός Πρόξενος στη Νέα Υόρκη Μουχιτίν Αχμέτ Γιαζάλ και άλλοι ανώτεροι διπλωματικοί αξιωματούχοι. Ο Τούρκος ηγέτης αναμένεται να εκφωνήσει την ετήσια ομιλία του την Τρίτη, στην 16η εμφάνισή του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ερντογάν ταξίδεψε από το αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης με το προεδρικό αεροσκάφος, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Εμινέ Ερντογάν και μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία που περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν και τον Διευθυντή Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

Η ομιλία του Ερντογάν αναμένεται να εστιάσει κυρίως στη στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στη Γάζα, στην επείγουσα ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης και στα πιθανά παγκόσμια διπλωματικά μέτρα κατά του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να υπογραμμίσει την επιδείνωση της ανθρωπιστικής καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια αποφασιστική συλλογική στάση απέναντι στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις που στοχεύουν Παλαιστίνιους και γειτονικές χώρες της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ωστόσο, ο Ερντογάν έχει προγραμματίσει διμερείς συνομιλίες με διάφορους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Ουκρανία και Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο των ομιλητών για την Τετάρτη, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του προσπαθούν να συγκεντρώσουν υποστήριξη. Η Ρωσία χρησιμοποιεί το δικαίωμα βέτο που διαθέτει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει την ανάληψη ουσιαστικού ρόλου από τον Οργανισμό.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Αντ' αυτού, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στις 26 Σεπτεμβρίου και να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της εκδήλωσης, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.