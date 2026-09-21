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Τον ανήλικο υπέδειξαν ως διακινητή οι υπόλοιπο αλλοδαποί.

Στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται ως διακινητής 34 μεταναστών στη Γαύδο προχώρησε το Λιμενικό. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το νεαρό της ηλικίας του συλληφθέντα, καθώς είναι μόλις 13 χρονών.

Η υπόθεση αφορά 34 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/09) στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο πλαίσιο της προανάκρισης, ένας 13χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ως ο διακινητής τους και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκε και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.