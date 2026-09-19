Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου, με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας, προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής στις Σέρρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Στρυμονικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε από υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Σερρών. Ο άνδρας κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του δήμου Ηράκλειας, κοντά στα διόδια του Στρυμονικού, επί της εθνικής οδού Σερρών–Θεσσαλονίκης. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε περισσότερα από 200 στρέμματα, τα οποία περιλαμβάνουν δασικές εκτάσεις και καλλιέργειες.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος η πυρκαγιά να κινηθεί προς συμπαγή δασική έκταση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με οκτώ πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας και των δήμων.