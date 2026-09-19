Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με Έλληνες πολιτικούς και ότι οι δύο πλευρές συζητούν στο πλαίσιο των επαφών τους.

Σε νέα προειδοποιητική τοποθέτηση με σαφείς αναφορές στην Ελλάδα και στο Αιγαίο προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και η Ακτοφυλακή βρίσκονται σε «εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση» και κάλεσε την Αθήνα να μην προχωρήσει, όπως είπε, σε «παράτολμες ενέργειες». Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι «η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστή σε όλους».

Ο Φιντάν υποστήριξε παράλληλα ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ελληνική πλευρά θα ενεργήσει με τρόπο που να υπηρετεί «την ειρήνη και την ηρεμία».

Στο επίκεντρο ξανά η στρατιωτικοποίηση των νησιών

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέφερε την πάγια θέση της Άγκυρας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίηση νησιών που, σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

«Για το θέμα αυτό κάνουμε πολύ προσεκτικές και επίμονες ενέργειες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ορισμένες από αυτές τις κινήσεις δεν δημοσιοποιούνται. Κατά τον ίδιο, η δημοσιοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στην Ελλάδα παρά στην Τουρκία.

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Η συγκεκριμένη θέση της Άγκυρας έχει διατυπωθεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες. Η ελληνική πλευρά έχει απορρίψει τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν έχουν νομικό έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο.

«Η περιοχή χρειάζεται ειρήνη, όχι εξοπλισμούς»

Παρά τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην Αθήνα, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η περιοχή δεν χρειάζεται νέα ένταση ούτε εξοπλιστική κλιμάκωση.

«Αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, όχι από εξοπλισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «δεν είναι προς όφελος κανενός» και πως το ζητούμενο είναι η διατήρηση της ειρήνης.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτές διαφωνίες για το Αιγαίο, ενώ η Άγκυρα επαναφέρει κατά διαστήματα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών.

Ο Φιντάν έκανε, τέλος, αναφορά και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η χώρα κινείται σε προεκλογικό κλίμα και ότι η σχετική ρητορική στα ελληνοτουρκικά ενδέχεται να ενταθεί.

Όπως είπε, η τουρκική πλευρά δίνει μεγαλύτερη σημασία στο τι συμβαίνει στην πράξη και σε όσα γίνονται σε επίσημο επίπεδο, παρά στις καθημερινές δημόσιες δηλώσεις και αντιπαραθέσεις.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας με Έλληνες πολιτικούς και ότι οι δύο πλευρές συζητούν στο πλαίσιο των επαφών τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=iCWHZz62BUQ&t=18s}