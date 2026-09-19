Τι ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Στην εικόνα του Παναθηναϊκού στάθηκε με δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παράλληλα, αποθέωσε και τον ΠΑΟΚ για την εμφάνιση του στο τουρνουά στο T-Center.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα του ΣΚΑΙ:

Για το αν πάλεψε η ομάδα του: «Ήταν καλή μάχη. Όταν βλέπεις αρκετούς παίκτες να πέφτουν στο παρκέ και να παλεύουν για την μπάλα… Ήταν πολύ καλό ματς. Ματς προετοιμασίας αλλά και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, είναι ομάδα επιπέδου Ευρωλίγκας. Την επόμενη σεζόν θα είναι στην Ευρωλίγκα ελπίζω. Ήταν πολύ καλό ματς για εμάς πριν την έναρξη της Ευρωλίγκας».

Για το τι κρατάει από το τουρνουά: «Τα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά από τις προπονήσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς έχουμε αρκετούς τραυματίες αλλά οι παίκτες παλεύουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ό,τι και να γίνει».

Για την έναρξη της σεζόν: «Δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει επτά προπονήσεις με δέκα παίκτες. Είναι διαφορετικές προπονήσεις, δεν υπάρχουν αλλαγές. Θα έχουμε τρεις προπονήσεις ακόμα πριν την έναρξη. Τα ματς είναι διαφορετικά. Θέλουμε περισσότερη ενέργεια, συγκέντρωση».