Η τεχνολογική εξέλιξη, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική και η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούν νέες ανάγκες και αλλάζουν σταδιακά το περιεχόμενο πολλών υφιστάμενων επαγγελμάτων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και οι σημερινοί μαθητές είναι πιθανό να βρεθούν, όταν φτάσουν στην αγορά εργασίας, μπροστά σε επαγγέλματα που σήμερα είτε δεν υπάρχουν είτε βρίσκονται ακόμη στα πρώτα τους βήματα.

Για έναν μαθητή Γυμνασίου ή Λυκείου, η επιλογή σπουδών δεν αφορά πλέον μόνο τα επαγγέλματα που γνωρίζουμε σήμερα. Η τεχνολογική εξέλιξη, η αυτοματοποίηση, η ρομποτική και η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούν νέες ανάγκες και αλλάζουν σταδιακά το περιεχόμενο πολλών υφιστάμενων επαγγελμάτων.

Σύμφωνα με το World Economic Forum, έως το 2030 αναμένεται να δημιουργηθούν παγκοσμίως περίπου 170 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, ενώ 92 εκατομμύρια θέσεις εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν από την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, σχεδόν το 40% των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην εργασία αναμένεται να αλλάξει.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που σήμερα σχεδιάζουν το επαγγελματικό τους μέλλον θα χρειαστεί να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους. Η καλή γνώση της τεχνολογίας και των δεδομένων θα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, χωρίς όμως να περιορίζεται η αξία δεξιοτήτων όπως η δημιουργική σκέψη, η αναλυτική ικανότητα, η ευελιξία, η συνεργασία και η διαρκής μάθηση.

Όπως εξηγεί στο Dnews η Νικόλ Πετίκη Σύμβουλος Εκπαίδευσης, EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας είναι δεδομένο πως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και οι κοινωνικές αλλαγές δημιουργούν νέες ειδικότητες και τάσεις. Ας δούμε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις επαγγελμάτων που μπορούμε να δούμε μελλοντικά αλλά και συναφείς σπουδές και προφίλ προσωπικότητας που ταιριάζει σε καθένα από αυτά.

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Ελεγκτής Ηθικής και Αλγοριθμικής Αμεροληψίας (Algorithm Bias Auditor)

Αν έχεις έντονα ανεπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης, διαθέτεις αναλυτική σκέψη και αμφισβητείς τα πάντα, τότε θα μπορούσες να ελέγχεις αν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παίρνουν δίκαιες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα στις προσλήψεις εταιρειών ή στη δικαιοσύνη, χωρίς φυλετικές ή ταξικές προκαταλήψεις. Εδώ μιλάμε για τον Ελεγκτή Ηθικής και Αλγοριθμικής Αμεροληψίας (Algorithm Bias Auditor). Το ιδανικό υπόβαθρο είναι η Νομική, η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία αλλά και τα Data Analysis.

Μηχανικός Προσωπικών AI Μοντέλων (Personal AI Tutor & Twin Architect)

Αν είσαι παρατηρητικός, σου αρέσει πολύ η τεχνολογία και μπορείς εύκολα να διαβάζεις τους ανθρώπους, τότε θα μπορούσες να εκπαιδεύεις ή να παραμετροποιείς ψηφιακούς βοηθούς, ώστε να σκέφτονται, να λειτουργούν και να επικοινωνούν σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Εδώ μιλάμε για το επάγγελμα του Μηχανικού Προσωπικών AI Μοντέλων (Personal AI Tutor & Twin Architect). Επιστήμες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για αυτή την επιλογή είναι τα παιδαγωγικά, η ψυχολογία, η Πληροφορική.

Σχεδιαστής Συνθετικής Βιολογίας & Τροφίμων (Synthetic Biology Curator)

Σου αρέσει η φύση; να πειραματίζεσαι αλλά ταυτόχρονα διαθέτεις και δημιουργικότητα; Τότε ίσως να σε ενδιαφέρει να εργαστείς ως Σχεδιαστής Συνθετικής Βιολογίας & Τροφίμων (Synthetic Biology Curator). Συνδυάζει τη βιοτεχνολογία και το design για να δημιουργήσει βιώσιμες, θρεπτικές και ελκυστικές τροφές στο εργαστήριο. Χημεία, Βιολογία, Γεωπονία μπορεί να είναι η αρχή για μια τέτοια επιλογή.

Συντονιστής Ανθρώπινης & Μηχανικής Συνεργασίας (Human-Machine Teaming Manager)

Είσαι ηγετικός τύπος, σου αρέσει να επιλύεις προβλήματα και να συντονίζεις ομάδες τότε θα μπορούσες να βρεις τη θέση σου ως Συντονιστής Ανθρώπινης & Μηχανικής Συνεργασίας (Human-Machine Teaming Manager). Τι κάνει αυτός; Σχεδιάζει ροές εργασίας σε μια εταιρεία διασφαλίζοντας ότι τα ρομπότ αναλαμβάνουν διεκπεραιωτικές εργασίες και οι άνθρωποι αξιοποιούν τη δημιουργικότητά τους. Σήμερα ο DevOps κάνει τον ενδιάμεσο «κρίκο» μεταξύ ανθρώπων και ομάδων σε διάφορους κλάδους και εταιρείες. Αύριο, αυτός ο κρίκος θα πρέπει να είναι μεταξύ ανθρώπου και μηχανής!

Εύλογα λοιπόν, καθόλη την ιστορικότητα της αγοράς εργασίας, επαγγέλματα γεννώνται και χάνονται. Αυτό όμως που παραμένει πάντα σταθερό είναι η ταύτιση ενός ανθρώπου με ένα κλάδο, με ένα επάγγελμα και η απαράβατη συνθήκη να τον εκφράζει. Αυτή η βασική συνθήκη, σε μια τόσο μεταβαλλόμενη εποχή όπως η σημερινή είναι ίσως η πλέον αναγκαία στον επαγγελματικό προσανατολισμό όχι μόνο των μαθητών αλλά και όλων μας.