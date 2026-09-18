«Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω στον πόλεμο και να τους εξοντώσω [το ιρανικό καθεστώς] ή όχι; Είναι μια μεγάλη απόφαση. Τα πάντα μπορούν να συμβούν μαζί μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Axios ότι βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα ξαναρχίσει μαζικές επιθέσεις με στόχο να τερματίσει τη σύγκρουση.

«Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω στον πόλεμο και να τους εξοντώσω [το ιρανικό καθεστώς] ή όχι; Είναι μια μεγάλη απόφαση. Τα πάντα μπορούν να συμβούν μαζί μου», είπε.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του, την Τρίτη, με τους ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου - Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν - στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση μπορεί να επηρεάσει την επόμενη φάση του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του αν θα γίνει νέα προσπάθεια για να βρεθεί διπλωματική λύση ή αν θα ενταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εάν ο Τραμπ ξαναρχίσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί τη στήριξη των περιφερειακών συμμάχων του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η σύγκρουση έχει οδηγηθεί σε ένα μη βιώσιμο αδιέξοδο, μια κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη», και εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επιστρέψει σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εάν μέχρι τότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

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Ο Τραμπ κατέστησε σαφές στη συνέντευξη ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση στον ΟΗΕ για να ακούσει απευθείας από τους περιφερειακούς συμμάχους του τις απόψεις τους σχετικά με τον πόλεμο.

«Θέλω να μάθω πού βρίσκονται και πώς τα πηγαίνουν. Έχουμε σταθεί πολύ προστατευτικά απέναντί τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Τι οδηγεί τις εξελίξεις

Στις αρχές Αυγούστου, ο Τραμπ αποφάσισε να μην ξαναρχίσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφού η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξέφρασαν ανησυχίες ότι το Ιράν θα μπορούσε να βομβαρδίσει εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σαουδικής Αραβίας ως αντίποινα.

Έκτοτε, ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια πιο «χαμηλών τόνων» προσέγγιση:

ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν,

ξεκίνησε νέα εκστρατεία οικονομικών κυρώσεων,

συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών,

επικεντρώνει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο άνοιγμα ξανά των Στενών του Ορμούζ και στην αύξηση της ροής πετρελαίου προς την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει σημαντικά τη διέλευση πετρελαιοφόρων και πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η κίνηση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα παραμένει χαμηλότερη συγκριτικά με τα προπολεμικά επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

Η κατάσταση σήμερα

Ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έχουν διατάξει τον αμερικανικό στρατό να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο δυνάμεων στη Μέση Ανατολή μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ώστε να είναι έτοιμος για ενδεχόμενη επιστροφή σε πλήρους κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ πρέπει σύντομα να αποφασίσει τι θα κάνει, καθώς ο αμερικανικός στρατός δεν μπορεί να παραμείνει για πολύ ακόμη σε κατάσταση αναμονής.

«Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις ποιο είναι το τελικό σχέδιο», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ο Τραμπ είπε στο Axios ότι είναι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει εμποδίσει το Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του.

«Ούτε ένα πλοίο δεν έχει πάει στο Ιράν από τότε που ξεκινήσαμε. Προσπάθησαν και τα ανατινάξαμε», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ και πως οι Ιρανοί εξακολουθούν να θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Με πληροφορίες από Axios