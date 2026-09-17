Οι Χούθι της Υεμένης συμφώνησαν να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη διέλευση των αμερικανικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, εφόσον η Ουάσινγκτον αποφύγει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συνάντησαν εκπροσώπους των Χούθι της Υεμένης στο Ομάν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πέντε πηγές με γνώση του θέματος - λίγες ημέρες αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή κατέλαβε ένα στρατηγικό τμήμα των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας σε μια σαρωτική επίθεση που έτρεψε σε φυγή τις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις.

Η συνάντηση, η οποία παρέμενενε μέχρι χθες μυστική, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μασκάτ. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, ένας διαχρονικός περιφερειακός διαμεσολαβητής, βοήθησε στη διοργάνωσή της.

Τον Μάρτιο του 2025 η διοίκηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ποινικοποιώντας την υποστήριξη προς την ομάδα. Η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται μαζί τους έκτοτε, ενώ μετά από δυο μήνες βομβαρδισμών σύναψε εκεχειρία με την οργάνωση τον Μάιο του περασμένου έτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι τηλεφώνησαν στη διοίκησή του ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν μακριά από τον πόλεμο της Υεμένης. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε απευθείας επαφή με την ομάδα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σε τι δεσμεύτηκαν οι Χούθι

Στη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με μία πηγή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, οι Χούθι είπαν στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε αμερικανικά σκάφη και ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην εκεχειρία του 2025 με τις ΗΠΑ. Μία από τις πηγές, ένας Υεμενίτης, ανέφερε ότι η πολιτοφυλακή δήλωσε επίσης πως δεν θα επιτεθεί σε ισραηλινά πλοία ή σε άλλα εμπορικά σκάφη, εκτός από εκείνα που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.

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Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, η αμερικανική πλευρά εκπροσωπήθηκε από προσωπικό της πρεσβείας. Μία από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία των Χούθι περιλάμβανε έναν ανώτερο αξιωματούχο με έδρα τη Μασκάτ, τον Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις. Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ μαζί με αυτήν ενός άλλου ανώτερου στελέχους των Χούθι, του Αμπντελμάλικ αλ-Ατζίρι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Δεν έχουμε κανένα σχόλιο για τη συγκεκριμένη αναφερόμενη συνάντηση». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε επίσης ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και η πρόληψη της εξαγωγής τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή αποτελούν θεμελιώδη συμφέροντα των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι κατέλαβαν ουσιαστικά ολόκληρη την ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού λιμανιού Μόχα και της νήσου Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Οι Χούθι, οι οποίοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Υεμένης το 2014, μάχονται εναντίον συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία για περισσότερο από μία δεκαετία. Ο πόλεμος είχε κατασιγάσει υπό καθεστώς εκεχειρίας τα τελευταία χρόνια, αλλά οι συγκρούσεις επανεκκίνησαν τον Ιούλιο, όταν οι Χούθι κήρυξαν αποκλεισμό στη σαουδαραβική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, ως απάντηση στον αποκλεισμό των λιμανιών της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία.

Ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπας Διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τηλεφώνησε στον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ζητώντας αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη εν μέσω της δραματικής προέλασης των Χούθι. Το Reuters ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον διεμήνυσε στο Ριάντ ότι δεν θα εμπλακεί άμεσα.