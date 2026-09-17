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Η μαγειρική σόδα σε συνδυασμό με οδοντόκρεμα μπορεί να κάνει θαύματα σε συγκεκριμένα σκεύη.

Ένα σπιτικό μείγμα μαγειρικής σόδας και οδοντόκρεμας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ορισμένων γυάλινων επιφανειών και να βοηθήσει στην αποκατάσταση μέρους της λάμψης τους.

Είναι μια εναλλακτική λύση που χρησιμοποιούν ορισμένοι για την αντιμετώπιση σημαδιών και συσσωρευμένης βρωμιάς, για παράδειγμα, στα διαχωριστικά του ντους.

Αυτός το μείγμα συνδυάζει την λειαντική δράση της μαγειρικής σόδας με τα καθαριστικά συστατικά που βρίσκονται σε ορισμένες οδοντόκρεμες. Τρίβοντάς την απαλά στο γυαλί, μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση υπολειμμάτων και επιφανειακών λεκέδων που είναι δύσκολο να εξαλειφθούν με τον συμβατικό καθαρισμό.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μείγμα

Ο συνδυασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σπιτική εναλλακτική λύση για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών, ειδικά όταν έχουν επιφανειακή βρωμιά ή σημάδια που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν με ένα υγρό πανί.

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων χρήσεων αυτού του μείγματος είναι:

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Βοηθά στην απομάκρυνση λεκέδων και συσσωρευμένης βρωμιάς από το γυαλί.

Αφαιρεί τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα σημάδια επαφής που έχουν απομείνει στην επιφάνεια.

Διευκολύνει την απομάκρυνση λίπους και άλλων υπολειμμάτων.

Βοηθά στην αποκατάσταση της λάμψης στο γυαλί μετά τον καθαρισμό.

Καθαρίζει ορισμένα γυάλινα αντικείμενα, όπως βάζα, δοχεία ή τραπέζια με γυάλινη επιφάνεια.

Πώς να προετοιμάσετε το μείγμα σόδας και οδοντόκρεμας

Ανακατέψτε μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα με μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας, ιδανικά λευκή.

Στη συνέχεια σνακατέψτε και τα δύο υλικά μέχρι να σχηματιστεί μια λεία πάστα. Η πυκνότητα του μείγματος μπορεί να ρυθμιστεί προσθέτοντας ή αφαιρώντας νερό.

Πώς να εφαρμόσετε στην πράξη το μείγμα μαγειρικής σόδας με οδοντόκρεμα

Τα βήματα για να αξιοποιήσετε αυτό το μείγμα είναι