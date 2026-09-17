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Καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα, με λίγες βροχές.

Ο καιρός φαίνεται καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως οι βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό, υπάρχουν ειδικά αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.

Το σύστημα αυτό κινείται ανατολικά και θα επηρεάσει την Ρόδο και τα Δωδεκάνησα και σιγά σιγά θα φύγει.

Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, τα οποία το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βουνά.

Βελτιώνεται ο καιρός από σήμερα

Ο καιρός από σήμερα θα αρχίσει να βελτιώνεται. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα φύγουν και ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι άνεμοι ασθενείς έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ.

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Ο υδράργυρος θα φθάσει σήμερα στα βόρια τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τα 30 με 31 και στα νησιά τους 26 με 28.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως και 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Βελτιωμένος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με άνοδο της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα.

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