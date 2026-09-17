Τα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά σήμερα, προκειμένου να επιστρέψουμε και πάλι σε καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο.

Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, με τα φαινόμενα να επιμένουν ωστόσο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από το πρώι θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα υποχωρήσουν από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι ηπιότερος, αν και νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Παράλληλα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και τα 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.