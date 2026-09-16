Στα απομνημονεύματά του ο Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται ότι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Κάρολος του είπε «να είσαι βέβαιος πως σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει».

Ο βασιλιάς Κάρολος σε μία ασυνήθιστη κίνηση για το παλάτι, απάντησε εμμέσως στις επικρίσεις του αδερφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που αναφέρονται στο βιβλίο του.

Ο βασιλιάς υπογραμμίζει μέσω εκπροσώπου ότι το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη».

Οι ισχυρισμοί του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο βιβλίο του «Swan Song: Diana, My Sister» που θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, αφορούν στη συμπεριφορά του Καρόλου τον πρώτο καιρό μετά τον θάνατο της Νταϊάνα στις 31 Αυγούστου του 1997 σε τροχαίο το Παρίσι.

Η Νταϊάνα πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγέντ, προσέκρουσε σε κολόνα σε σήραγγα του Παρισιού, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στην προσπάθεια να ξεφύγουν από τους παπαράτσι που τους καταδίωκαν με μοτοσικλέτες.

Στα απομνημονεύματά του ο Τσαρλς Σπένσερ ισχυρίζεται ότι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο Κάρολος του είπε «να είσαι βέβαιος πως σύντομα θα την έχουμε ξεχάσει», σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα Daily Mail.

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Η φράση αυτή φέρεται να ειπώθηκε από τον Κάρολο σε μια λογομαχία σχετικά με το εάν οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι έπρεπε να ακολουθήσουν πεζή το φέρετρο στην κηδεία της μητέρας τους, κάτι για το οποίο ο Σπένσερ είχε αντιρρήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ερωτηθείς σχετικά με τα όσα αναφέρει στο βιβλίο ο Σπένσερ, εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ δήλωσε πως «αν και αποτελεί αρχή μας να μην σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει επίγνωση ότι ο πόνος του αδελφικού πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη με τρόπους που άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια έπειτα από μια τέτοια απώλεια».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, 44 ετών πλέον, και ο αδελφός του Χάρι, 42 ετών, δήλωσαν στο ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 με τίτλο «Diana, 7 Days» ότι η συμμετοχή τους στην πομπή της κηδείας της μητέρας τους τότε 15 και 12 ετών, αντίστοιχα, ήταν μια «κοινή απόφαση». Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε πει τότε πως «Δεν ήταν εύκολη απόφαση· ήταν μια συλλογική οικογενειακή απόφαση να το κάνουμε».

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Spare» το 2023, ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε εκτενέστερα στην απόφαση να βαδίσουν εκείνη την ημέρα πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, αποκαλύπτοντας ότι «αρκετοί είχαν σοκαριστεί». «Ο αδελφός της μαμάς, ο θείος Τσαρλς, έγινε έξαλλος. "Δεν μπορείτε να αναγκάσετε αυτά τα αγόρια να βαδίσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους! Είναι βάρβαρο"» είχε γράψει.

Με πληροφορίες του People/Reuters