Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ άλλων επιθέσεις από drones.

Σε εξέλιξη από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου βρίσκεται η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 - 2026», με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, το Μυρτώο Πέλαγος και τη θαλάσσια ζώνη νότια της Καρπάθου.

Στην άσκηση συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις Ελλάδας, Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ λαμβάνουν μέρος με μέσα η Γαλλία και η Ιταλία. Ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Στόχος της «MEDUSA 15 - 2026» είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, μέσα από τη διεξαγωγή σύνθετων σεναρίων.

Από ναυτικές επιχειρήσεις έως αποβατικές ενέργειες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ανθυποβρυχιακές αποστολές, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, καθώς και επιχειρήσεις Ειδικών Δυνάμεων. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών, με τις συμμετέχουσες δυνάμεις να καλούνται να επιχειρήσουν σε διαφορετικά και απαιτητικά σενάρια.

Στα μέσα που αξιοποιούνται περιλαμβάνονται φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, ενώ από αέρος συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Στο επίκεντρο τα drones και οι επιθέσεις «σμήνους»

Ιδιαίτερο βάρος στη φετινή διοργάνωση αποκτά η αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών από μη επανδρωμένα συστήματα. Για πρώτη φορά, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, εντάσσονται πιο εκτεταμένα στα σενάρια τα UAV και τα FPV drones. Οι συμμετέχουσες δυνάμεις εκπαιδεύονται μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm) από drones.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «Κένταυρος», το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων απειλών.

Η άσκηση που καθιερώθηκε το 2015

Η άσκηση «MEDUSA» ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική δραστηριότητα Ελλάδας και Αιγύπτου, με την πρώτη διοργάνωση να πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Έκτοτε πραγματοποιείται σε τακτική βάση, με τις δύο χώρες να εναλλάσσονται στη φιλοξενία της. Η περσινή άσκηση διεξήχθη στην Αίγυπτο, ενώ η προηγούμενη ελληνική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2024.

Η φετινή «MEDUSA 15 - 2026» διευρύνει περαιτέρω το επιχειρησιακό της αντικείμενο, συνδυάζοντας ναυτικές, αεροπορικές, χερσαίες και ειδικές επιχειρήσεις με την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση νέων μορφών απειλών. Κεντρικά στοιχεία των φετινών σεναρίων αποτελούν η χρήση UAV και FPV drones, η αντιμετώπιση επιθέσεων swarm, οι δυνατότητες Counter-UAS, η προστασία κρίσιμων υποδομών και ο συντονισμός διαφορετικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.