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Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τις προσλήψεις ΕΠΟΠ.

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις πρόσληψης επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στους τρεις κλάδους και στα κοινά σώματα Νομικού και Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, για το έτος 2026.

Οι θέσεις ΕΠΟΠ και οι προκηρύξεις

Η απόφαση, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, αφορά την πλήρωση των εξής θέσεων ΕΠΟΠ:

- 370 θέσεων ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς (δείτε ΕΔΩ).

- 350 θέσεων ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό, σε δύο διαγωνισμούς ως εξής: 300 θέσεις ΕΠΟΠ και 50 θέσεις ΕΠΟΠ αποκλειστικά για Σταθμούς/Παρατηρητήρια που εδρεύουν σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες (δείτε ΕΔΩ).

- 250 θέσεων ΕΠΟΠ στην Πολεμική Αεροπορία (δείτε ΕΔΩ).

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- 5 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων (δείτε ΕΔΩ).

- 25 θέσεων ΕΠΟΠ στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων (δείτε ΕΔΩ).