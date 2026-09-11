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Στην προφορική δοκιμασία (β΄ φάση) που θα διεξαχθεί από 1 έως 20 Νοεμβρίου 2026, όπου η επίδοση των υποψηφίων θα συμμετέχει κατά 25% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού επιτυχίας, δεν αρκεί η απλή απομνημόνευση των διατάξεων.

Ο υποψήφιος πρέπει να φέρνει στο νου γρήγορα τον κανόνα, να απαντά με ακρίβεια και να μπορεί να τον εφαρμόζει αν χρειαστεί σε ένα σύντομο πρακτικό.

Οι 30 ερωτήσεις που ακολουθούν επικεντρώνονται στα άρθρα 111-123 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και καλύπτουν τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις, την υπακοή στις εντολές, την εχεμύθεια, τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, την ιδιωτική εργασία, τα ασυμβίβαστα και την αστική ευθύνη των δικαστικών υπαλλήλων.

1. Δύο δικαστικοί υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζημία στο δημόσιο. Πώς ευθύνονται;

Ευθύνονται εις ολόκληρον κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου (άρθρο 123 παρ. 6).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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2. Επιτρέπεται στον δικαστικό υπάλληλο να είναι διαχειριστής ΕΠΕ;

Όχι, απαγορεύεται (άρθρο 119 παρ. 2).

3. Πού οφείλει πίστη και αφοσίωση ο δικαστικός υπάλληλος;

Στο Σύνταγμα, στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία (άρθρο 111).

4. Δικαστικός υπάλληλος κληρονομεί ταξί. Επιτρέπεται να το εκμεταλλεύεται;

Ναι, εφόσον το απέκτησε με κληρονομική διαδοχή, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή από συγγενή έως β' βαθμού ή σύζυγο (άρθρο 118 παρ. 4).

5. Τι κάνει ο υπάλληλος αν η εντολή είναι αντισυνταγματική;

Δεν την εκτελεί και αναφέρει αμέσως τους λόγους στον προϊστάμενο που την έδωσε (άρθρο 113 παρ. 3).

6. Είναι η ιδιότητα του δικαστικού υπαλλήλου συμβατή με αυτή του δικηγόρου;

Όχι, είναι ασυμβίβαστη (άρθρο 120 παρ. 2).

7. Ο δικαστικός υπάλληλος διαφωνεί με έγγραφο που πρέπει να προσυπογράψει. Απαλλάσσεται από ευθύνη με μόνη την άρνηση προσυπογραφής;

Όχι, πρέπει να διατυπώσει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του στο σχέδιο του εγγράφου (άρθρο 113 παρ. 4).

8. Κάθε πότε ζητείται από τους δικαστικούς υπαλλήλους δήλωση για μεταβολή περιουσιακής κατάστασης;

Κάθε δύο (2) χρόνια (άρθρο 117 παρ. 2).

9. Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης;

Οι προϊστάμενοι υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποβάλλουν ήδη δήλωση κατά τον ν.3213/2003 (άρθρο 117 παρ. 6).

10. Επιτρέπεται εργασία του δικαστικού υπαλλήλου πέραν του ωραρίου;

Ναι, όταν το επιβάλλουν έκτακτες ή εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες (άρθρο 116).

11. Δικαστικός υπάλληλος διορίζεται παράνομα σε θέση ΝΠΔΔ και την αποδέχεται. Τι συνέπεια έχει αυτό;

Θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την θέση του δικαστικού υπαλλήλου (άρθρο 121 παρ. 2).

12. Υπάλληλος γραμματέας δικαστηρίου καλείται σε υπόθεση που αφορά τον εξάδελφό του. Μπορεί να συμμετάσχει ως γραμματέας;

Όχι, απαγορεύεται η συμμετοχή του ως γραμματέας σε υποθέσεις προσώπων με κώλυμα λόγω συμφέροντος (άρθρο 122 παρ. 2).

13. Εντολή προϊσταμένου αντίκειται σε νόμο, αλλά επικαλείται επείγοντες λόγους γενικότερου συμφέροντος. Τι κάνει ο δικαστικός υπάλληλος;

Εκτελεί την εντολή και ταυτόχρονα υποβάλλει αναφορά στην προϊσταμένη αρχή αυτού που διέταξε (άρθρο 113 παρ. 3).

14. Επιτρέπεται στον δικαστικό υπάλληλο η κατ' επάγγελμα εμπορία;

Όχι, απαγορεύεται (άρθρο 118 παρ. 3).

15. Πότε ευθύνεται ο δικαστικός υπάλληλος έναντι του Δημοσίου για ζημία;

Όταν προξένησε θετική ζημία από δόλο ή βαριά αμέλεια (άρθρο 123 παρ. 1).

16. Η εχεμύθεια εμποδίζει το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών;

Όχι, δεν το παρεμποδίζει (άρθρο 115 παρ. 2).

17. Τι πρέπει να κάνει ο δικαστικός υπάλληλος όταν συμμετέχει με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου;

Να δηλώνει τη συμμετοχή του σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός σωματείων και κοινωφελών ιδρυμάτων (άρθρο 119 παρ. 1).

18. Πότε πρέπει ο υπάλληλος να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση του συζύγου του μετά τον γάμο;

Εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης (άρθρο 117 παρ. 1).

19. Με ποιο αξίωμα είναι ασυμβίβαστη η άσκηση καθηκόντων δικαστικού υπαλλήλου;

Με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 120 παρ. 1).

20. Δύο σύζυγοι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια διαδικαστική πράξη;

Όχι, απαγορεύεται (άρθρο 122 παρ. 3).

21. Ποιος χορηγεί την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου;

Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 118 παρ. 2).

22. Τι θεωρείται αν προϊστάμενος προσυπογράψει έγγραφο χωρίς αντιρρήσεις;

Θεωρείται ότι συμφωνεί με το περιεχόμενό του (άρθρο 113 παρ. 6).

23. Υπάλληλος κληρονομεί μετοχές ΑΕ που συναλλάσσεται με την υπηρεσία του. Τι υποχρεούται να κάνει;

Να δηλώσει το γεγονός στην υπηρεσία του και να μεταβιβάσει τις μετοχές εντός ενός (1) έτους (άρθρο 119 παρ. 3).

24. Επιτρέπεται σε δικαστικό υπάλληλο να αποδεχτεί θέση σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα;

Ναι, επιτρέπεται (άρθρο 121 παρ. 3).

25. Προϊστάμενος δίνει εντολή που ο υπάλληλος θεωρεί απλώς παράνομη. Τι κάνει ο υπάλληλος;

Αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του πριν την εκτελέσει, αλλά υποχρεούται να την εκτελέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, έτσι απαλλάσσεται από ευθύνη (άρθρο 113 παρ. 2).

26. Επιτρέπεται σε δικαστικό υπάλληλο να ανοίξει ατομική επιχείρηση;

Όχι, απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή του σε προσωπική εταιρεία (άρθρο 119 παρ. 2).

27. Επιτρέπεται η συμμετοχή δικαστικού υπαλλήλου σε συνεταιρισμό;

Ναι, ύστερα από άδεια (άρθρο 119 παρ. 2).

28. Αν η παράνομη εντολή προέρχεται από πρόεδρο ανώτατου δικαστηρίου, πού υποβάλλεται η αναφορά του δικαστικού υπαλλήλου;

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης (άρθρο 113 παρ. 3).

29. Επιτρέπεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή;

Κατ' αρχήν απαγορεύεται, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ύστερα από άδεια, αν δεν είναι ασυμβίβαστο και δεν εμποδίζει την υπηρεσία (άρθρο 118 παρ. 1).

30. Μπορεί ο υπάλληλος να αρνηθεί τη σύνταξη εγγράφου αρμοδιότητάς του αν διαταχθεί;

Όχι, δεν έχει δικαίωμα άρνησης (άρθρο 113 παρ. 5).

Καλή μελέτη!