Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μία ιδιαίτερη αναφορά στη μοναξιά έκανε η Μαρία Αντωνά στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Ακουγόταν το τραγούδι «Με λένε Γιώργο», του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μερικές προσωπικές της σκέψεις θέλησε να εκφράσει η Μαρία Αντωνά μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, κάνοντας, πιθανά, μία έμμεση αναφορά στον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, η ραδιοφωνική παραγωγός, το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα κείμενο στο οποίο αναφέρει:

«Η μεγαλύτερη πληγή της εποχής μας.

Επικοινωνούμε περισσότερο από ποτέ και συναντιόμαστε λιγότερο.

Έχουμε εκατοντάδες επαφές και πολλές φορές κανέναν να καλέσουμε σε μία ανάγκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ξέρουμε τι έκανε ο άλλος μέσα από μία φωτογραφία, αλλά δεν ξέρουμε πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψε μόνος του.

Και πολλές φορές θεωρούμε τους ανθρώπους που φαίνονται δυνατοί ως ανθρώπους που δεν μας χρειάζονται.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο λάθος. Πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας άνθρωπος;

Όχι μόνος μέσα σε ένα άδειο σπίτι. Μόνος μέσα στη ζωή».

Παράλληλα, η Μαρία Αντωνά θέλησε να επενδύσει την ανάρτησή της με μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη και το τραγούδι «Με λένε Γιώργο» ακουγόταν από πίσω.