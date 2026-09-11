Έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό αποχαιρετισμό στη νοηματική απηύθυνε η Σοφία Ρομπόλη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Νέα διάσταση έχει πάρει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τη χώρα να παρακολουθεί τις εξελίξεις με βαθιά συγκίνηση και θλίψη για την πρόωρη απώλεια του γνωστού καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου και τα μηνύματα αφιερωμένα σε εκείνον έχουν κατακλύσει τα social media και το διαδίκτυο.

Άτομα που τον γνώριζαν, καλλιτέχνες, πρόσωπα της τηλεόρασης και θαυμαστές του «έγραψαν» τον δικό τους χαιρετισμό σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της χώρας.

Ιδιαίτερα συγκινητικός και βαθιά συμβολικός ήταν και ο χαιρετισμός της Σοφίας Ρομπόλη, η οποία θέλησε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μεταφέροντας μία από τις μεγαλύτερές του επιτυχίες στη νοηματική γλώσσα.

Μέσα από τον φακό του Alpha, η Σοφία Ρομπόλη έδωσε εικόνα στο τραγούδι «Να περνάς» τιμώντας τον γνωστό καλλιτέχνη.

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Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να ταφεί στη Νίκαια, τη γενέτειρά του. Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας, Χαράλαμπου Λυκούδη, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Γ’ Νεκροταφείο, εκπληρώνοντας την επιθυμία των οικείων του να ταφεί στον τόπο όπου μεγάλωσε.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την κηδεία να τελείται τη Δευτέρα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα.