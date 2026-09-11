«Επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή παραμένει απροσδιόριστη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα. Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο θάνατος του καλλιτέχνη συνδέεται με λανθασμένη ιατρική πράξη.

«Επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό ήταν ότι η καρδιά του ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς. Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Τι υποστηρίζει η οικογένεια για την πλασμαφαίρεση

Ο κ. Λυκούδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο τραγουδιστής να είχε υποβληθεί και σε άλλη ιατρική πράξη, πέρα από την πλασμαφαίρεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο θα είναι κάτι που θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε ο δικηγόρος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στην ανακρίτρια ζητώντας την αλλαγή της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δήλωσε.

Ο συνήγορος της οικογένειας εξαπέλυσε, παράλληλα, πυρά κατά των δύο γιατρών, υποστηρίζοντας πως «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcfem35cgqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ζητείται κατάσχεση των μηχανημάτων

Ο δικηγόρος έκανε επίσης γνωστό ότι θα ζητήσει την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο.

«Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το εάν θα δώσουν σαφείς απαντήσεις.

«Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω, όμως, ότι μόνο το σημερινό εύρημα, ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν», είπε ο δικηγόρος.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο.

«Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.